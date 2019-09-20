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Экскурсии по закулисью, постановки на улице и творческие встречи. Купаловский театр открыл 100-й сезон

21.09.2019 21:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Пикник в Александровском сквере. Национальный академический театр имени Янки Купалы масштабно открыл свой юбилейный – 100-й сезон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня, 21 сентября, на площадке у театра минчан встречали персонажи из самых известных спектаклей. Актеры приглашали на экскурсии по закулисью и рассказывали все нюансы создания декораций и костюмов.

Экскурсии по закулисью, постановки на улице и творческие встречи. Купаловский театр открыл 100-й сезон

Для желающих примерить роль Янки Купалы работала барбер-площадка. А стрит-буфет угощал гостей необычными сетами. Например, десертом с клюквенным морсом «Людзі на балоце». На главной сцене прошел кастинг молодых актеров на участие в спектакле «Паўлінка».

Экскурсии по закулисью, постановки на улице и творческие встречи. Купаловский театр открыл 100-й сезон

Мы уже давние поклонники театра, поэтому сегодня мы не могли не прийти. Мы с большим удовольствием посетили экскурсию.

Экскурсии по закулисью, постановки на улице и творческие встречи. Купаловский театр открыл 100-й сезон

Андрей Горват, писатель:
Купалаўскі тэатр – гэта самае любімае маё месца ў Мінску. Я ўжо пяць гадоў жыву за межамі МКАД, і Купалаўскі мяне сюды прыцягвае.

Экскурсии по закулисью, постановки на улице и творческие встречи. Купаловский театр открыл 100-й сезон

Павел Латушко, генеральный директор Национального академического театра имени Янки Купалы:
Свята на адкрытым паветры дзеля таго, каб выйсці за сцены будынку тэатра і пайсці бліжэй да гледача.

Мы апрацавалі спецыяльны тур па Беларусі. Дарэчы, мы з поспехам выступілі ў Слоніме. Плануем паехаць у Гродна, Маладзечна, Бабруйск, Гомель і іншыя гарады Беларусі. За мяжу краіны мы ўжо плануем – плануем на наступным тыдні паехаць у Беласток.

Перед минчанами выступил уникальный Купаловский оркестр и современные музыканты. Впервые театр представил постановку на улице. В сквере провели прямую трансляцию спектакля «Радзіва Прудок».

Экскурсии по закулисью, постановки на улице и творческие встречи. Купаловский театр открыл 100-й сезон

Экскурсии по закулисью, постановки на улице и творческие встречи. Купаловский театр открыл 100-й сезон

Экскурсии по закулисью, постановки на улице и творческие встречи. Купаловский театр открыл 100-й сезон

Люди в материале: Андрей Горват, Павел Латушко
 
Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. Пикник в Александровском сквере. Национальный академический театр имени Янки Купалы масштабно открыл свой юбилейный – 100-й сезон, сообщили в...
 
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