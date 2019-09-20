Сегодня Горецкий районный музей посетили родственники известного провизора Казимира Паздзерского (фоторепортаж)

Источник материала: Горецкий вестник

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Казимир Паздзерский жил в здании нынешнего музея в конце XIX начале XX века, где также распологалась его частная аптека.









Кира Борисовна Якимова является внучатой племянницей Казимира Антоновича. В наш город с сыном Александром Владимировичем.





Их предок, Адольф Антонович Паздзерский, родной брат горецкого фармацевта. Большой интерес к истории рода Паздзерских привел жителей Санкт-Петербурга в наш город. Они привезли в дар музею фотографии и копии документов о своих родных, посетили экспозиции и оставили запись в книге почетных гостей музея.

Подробнее об этой встрече читайте в “Горецком вестнике “.

















Фото Михаила ЛЕВЦОВА.