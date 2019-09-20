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Сегодня Горецкий районный музей посетили родственники известного провизора Казимира Паздзерского (фоторепортаж)
21.09.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
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Казимир Паздзерский жил в здании нынешнего музея в конце XIX начале XX века, где также распологалась его частная аптека.
Кира Борисовна Якимова является внучатой племянницей Казимира Антоновича. В наш город с сыном Александром Владимировичем.
Их предок, Адольф Антонович Паздзерский, родной брат горецкого фармацевта. Большой интерес к истории рода Паздзерских привел жителей Санкт-Петербурга в наш город. Они привезли в дар музею фотографии и копии документов о своих родных, посетили экспозиции и оставили запись в книге почетных гостей музея.
Фото Михаила ЛЕВЦОВА.
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Сегодня Горецкий районный музей посетили родственники известного провизора Казимира Паздзерского (фоторепортаж)
46 Казимир Паздзерский жил в здании нынешнего музея в конце XIX начале XX века, где также распологалась его частная аптека. Кира Борисовна Якимова является внучатой...
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