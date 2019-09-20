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В Рудковщине руководство района провело очередную встречу с населением (фоторепортаж)
21.09.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
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О том, какие обсуждались темы во время проведения мероприятия, какие вопросы задали жители агрогородка, читайте в одном из ближайших номеров “Горецкого вестника”.
Фото Михаила ЛЕВЦОВА.
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58 О том, какие обсуждались темы во время проведения мероприятия, какие вопросы задали жители агрогородка, читайте в одном из ближайших номеров “Горецкого...
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