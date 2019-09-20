ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Рудковщине руководство района провело очередную встречу с населением (фоторепортаж)

21.09.2019 — Разное | Горецкий вестник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Горецкий вестник


59

В Рудковщине руководство района провело очередную встречу с населением (фоторепортаж)

В Рудковщине руководство района провело очередную встречу с населением (фоторепортаж)

В Рудковщине руководство района провело очередную встречу с населением (фоторепортаж)

В Рудковщине руководство района провело очередную встречу с населением (фоторепортаж)

В Рудковщине руководство района провело очередную встречу с населением (фоторепортаж)

В Рудковщине руководство района провело очередную встречу с населением (фоторепортаж)

В Рудковщине руководство района провело очередную встречу с населением (фоторепортаж)

В Рудковщине руководство района провело очередную встречу с населением (фоторепортаж)

В Рудковщине руководство района провело очередную встречу с населением (фоторепортаж)

В Рудковщине руководство района провело очередную встречу с населением (фоторепортаж)

О том, какие обсуждались темы во время проведения мероприятия, какие вопросы задали жители агрогородка, читайте в одном из ближайших номеров “Горецкого вестника”.

Фото Михаила ЛЕВЦОВА.


 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
58 О том, какие обсуждались темы во время проведения мероприятия, какие вопросы задали жители агрогородка, читайте в одном из ближайших номеров “Горецкого...
 
Новости дня
Новости разные
 
Экскурсии по закулисью, постановки на улице и творческие встречи. Купаловский театр открыл 100-й сезон
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.09.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
21.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика