Славится древними замками, промышленными объектами и безвизовой зоной: что должен знать о Гродненской области каждый турист

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 17 районов и больше миллиона жителей. Гродненская область отмечает 75-летие. В сентябре 1944-го регион был образован по указу БССР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отмечает Гродненщина громко. По всей области проходят концерты, фестивали и выставки, приуроченные к этой дате. С 75-летием образования жителей Гродненской области поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Глава государства подчеркнул, что Гродненская область славится своими традициями, основанными на трудолюбии, гостеприимстве и радушии.

О талантливых жителях и первых подарках – в репортаже корреспондента Галины Буро.

График концертов плотный, ведь камерный оркестр Гродненской капеллы под руководством своего бессменного главного дирижера Владимира Бормотова завоевал поистине международный авторитет. И если раньше он писал нотами музыкальную историю региона, то в юбилейный год его имя вписано в Книгу Славы Гродненской области.









Владимир Бормотов, директор Гродненской капеллы:

Оценка заслуг, как мне кажется, не только личных, все же заслуг коллектива, поскольку уже почти 30 лет мы работаем в Гродно и постоянно на гребне волны.









Культурные традиции – визитка региона. Он уникален количеством замков. Так, Мирский – в списке всемирного наследия ЮНЕСКО.

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Успехи и в экономике – в областном центре флагман химической промышленности страны – крупнейший производитель азотных удобрений на постсоветском пространстве.





А вскоре область станет сердцем атомной энергетики – грандиозный проект по строительству первой Белорусской АЭС обретает очертания в Островце. В сельском хозяйстве ежегодно лидирующие позиции.





В год 75-летия местные жители принимают подарки. Один из них – новый дорогостоящий ангиографический комплекс в областной больнице для точной диагностики и максимально безопасных операций на сосудах. Предыдущее оборудование выработало свой ресурс.









Виктор Лискович, заместитель председателя Гродненского облисполкома:

Сегодня в системе здравоохранения на Гродненщине идут большие преобразования. Начато строительство областного онкологического центра. Вводится в этом году первая очередь Островецкой больницы.





Преподаватели самого крупного регионального вуза страны – Купаловского – также к юбилею подготовили новинку, связанную с туристической особенностью региона – безвизовой зоной. Здесь тестируют новое мобильное приложение для велопутешественников «Маршруты Августовского канала».









Евгений Олизарович, начальник информационно-аналитического центра Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:

Наше приложение позволит им увидеть маршрут целиком, посмотреть содержание объектов, что там находится, посмотреть непосредственно, что ожидает на маршруте.









Галина Буро, корреспондент СТВ:

А этот предмет уже мечтают заполучить в свою коллекцию филателисты. К 75-летию Гродненской области выпущен вот такой конверт. Здесь контуры региона, его герб, главные достопримечательности. И скоро праздничные приветы из юбилейной области разлетятся по всему миру.