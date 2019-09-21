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«Брестское «Динамо» смогло дать нам бой». Марк Серра Грегори на турнире Millennium Cup в Бресте
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Бресте стартовал Международный детский футбольный турнир Millennium Cup, который приурочен к 1000-летию города, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В соревнованиях принимают участие шесть команд, составленные из ребят не старше 2005 года рождения. На предварительном этапе дружины были разбиты на две группы, по три команды в каждой. Среди участников и два белорусских представителя – БАТЭ и брестское «Динамо». «Бело-синие» свой первый матч на турнире провели против воспитанников академии «Барселоны» и, к сожалению, уступили – 0:1.
Марк Серра Грегори, главный тренер ФК «Барселона» (2005):
Во втором своем поединке юные брестчане встречались с представителями украинского «Днепра» и одержали убедительную победу – 3:0.
А вот представители БАТЭ первый день провели неудачно. Сперва «желто-синие» уступили «Ягеллонии» – 0:4, а затем «Кайрату» – 1:2.
Отметим, турнир завершится 22 сентября.
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Новости Беларуси. В Бресте стартовал Международный детский футбольный турнир Millennium Cup, который приурочен к 1000-летию города, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
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