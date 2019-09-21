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Богослужение в честь Рождества Пресвятой Богородицы провёл в Гродно митрополит Павел Патриарший Экзарх Всея Беларуси

21.09.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Богослужение в честь Рождества Пресвятой Богородицы провёл в Гродно митрополит Павел Патриарший Экзарх Всея Беларуси

Праздник был установлен  в честь рождения пречистой Девы Марии. Митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси Павел возглавил божественную литургию в Гродненском Свято-Рождество Богородичном женском монастыре. 

На литургии  председатель Гродненского областного Совета депутатов Игорь Жук поздравил прихожан  Гродненского Свято-Рождество Богородичного женского монастыря с праздником  Рождество Пресвятой Богородицы.

Богослужение в честь Рождества Пресвятой Богородицы провёл в Гродно митрополит Павел Патриарший Экзарх Всея Беларуси

Богослужение в честь Рождества Пресвятой Богородицы провёл в Гродно митрополит Павел Патриарший Экзарх Всея Беларуси

Богослужение в честь Рождества Пресвятой Богородицы провёл в Гродно митрополит Павел Патриарший Экзарх Всея Беларуси

Богослужение в честь Рождества Пресвятой Богородицы провёл в Гродно митрополит Павел Патриарший Экзарх Всея Беларуси

Богослужение в честь Рождества Пресвятой Богородицы провёл в Гродно митрополит Павел Патриарший Экзарх Всея Беларуси

Богослужение в честь Рождества Пресвятой Богородицы провёл в Гродно митрополит Павел Патриарший Экзарх Всея Беларуси

Богослужение в честь Рождества Пресвятой Богородицы провёл в Гродно митрополит Павел Патриарший Экзарх Всея Беларуси

Богослужение в честь Рождества Пресвятой Богородицы провёл в Гродно митрополит Павел Патриарший Экзарх Всея Беларуси

Богослужение в честь Рождества Пресвятой Богородицы провёл в Гродно митрополит Павел Патриарший Экзарх Всея Беларуси

Богослужение в честь Рождества Пресвятой Богородицы провёл в Гродно митрополит Павел Патриарший Экзарх Всея Беларуси

Богослужение в честь Рождества Пресвятой Богородицы провёл в Гродно митрополит Павел Патриарший Экзарх Всея Беларуси

Богослужение в честь Рождества Пресвятой Богородицы провёл в Гродно митрополит Павел Патриарший Экзарх Всея Беларуси

Богослужение в честь Рождества Пресвятой Богородицы провёл в Гродно митрополит Павел Патриарший Экзарх Всея Беларуси

Богослужение в честь Рождества Пресвятой Богородицы провёл в Гродно митрополит Павел Патриарший Экзарх Всея Беларуси

Служба информации «ГП»

Фото: Виталия СКВОРЦОВА
https://grodnonews.by/
 
 
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Праздник был установлен  в честь рождения пречистой Девы Марии. Митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси Павел возглавил божественную...
 
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