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Богослужение в честь Рождества Пресвятой Богородицы провёл в Гродно митрополит Павел Патриарший Экзарх Всея Беларуси
21.09.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Праздник был установлен в честь рождения пречистой Девы Марии. Митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси Павел возглавил божественную литургию в Гродненском Свято-Рождество Богородичном женском монастыре.
На литургии председатель Гродненского областного Совета депутатов Игорь Жук поздравил прихожан Гродненского Свято-Рождество Богородичного женского монастыря с праздником Рождество Пресвятой Богородицы.
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Богослужение в честь Рождества Пресвятой Богородицы провёл в Гродно митрополит Павел Патриарший Экзарх Всея Беларуси
Праздник был установлен в честь рождения пречистой Девы Марии. Митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси Павел возглавил божественную...
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