ТОП 9 ярких задержаний Гродненской региональной таможни

Источник материала: Вороновская газета





63 кг наркотического средства

Крупная партия наркотика была спрятана в специально оборудованном под сидениями транспортного средства «KIA SORENTO» тайнике. Россиянин, перемещавший гашиш, выезжал из Литвы через пункт пропуска «Каменный Лог» по «зеленому» коридору.









Составные части к огнестрельному оружию

40-летний безработный гражданин Литвы пытался переместить через пункт пропуска «Бенякони» в полостях автомобиля, а также в спинках передних сидений составные части к огнестрельному оружию — пистолету «Glock», составные части к автомату Калашникова, газовому пистолету и два магазина к пистолету системы Токарева.









Разыскиваемые Интерполом кроссоверы сегмента «люкс» общей стоимостью более 260 тысяч рублей

Автомобили BMW X5 2018 г.в. и Land Rover Sport 2014 года задержаны таможенниками в пункте пропуска «Котловка», через который граждане Российской Федерации следовали из Литвы. Идентификационные номера транспортных средств видоизменены путем нанесения вторичных номеров. В результате проверочных мероприятий установлено, что эти автомобили числятся в розыске по базе данных Интерпола.









Огнестрельное оружие и партия антиквариата

Картины, выполненные маслом, репродукции в деревянных и гипсовых рамках, русская казачья шашка 1927 г.в., штык четырехгранный, а также двуствольный пистолет выявлены в пункте пропуска «Брузги».

Пистолет с кремневым замком калибра 14,8/14,9 мм не только признан огнестрельным оружием, но и представляет особую ценность. Он изготовлен в последнюю четверть XVIII века в Северной Германии или Голландии.









Кортик Военно-морского флота СССР и сабли Златоустовской оружейной фабрики начала XX века

В пункте пропуска «Брузги» в багаже обнаружены кортик и сабли начала XX века, относящиеся к категории холодного оружия. Они не имели разрешительных документов.В легковом автомобиле Ford в комплекте с ножнами находились две сабли 1910 года изготовления, на рукоятях которых присутствует клеймо Златоустовской оружейной фабрики.

В автомобиле Mercedes также в комплекте с ножнами обнаружен б/у кортик Военно-морского флота СССР 1986 года изготовления, рукоятка которого инкрустирована вставками.









Крупные камни необработанного янтаря весом от 300 до 500 г

Пять крупных камней янтаря, вес каждого из которых составляет от 300 до 500 г, гражданин России пытался вывезти через пункт пропуска «Котловка» в карманах пиджака и джинсов под видом сувенирных изделий.









Японские внедорожники перемещались в тайнике, изготовленном из автомобильных запчастей б/у

Два японских внедорожника были сокрыты в грузовом отсеке транспортного средства, следовавшего из Литвы через пункт пропуска «Каменный Лог». Полуприцеп был оборудован фальшстенками, по всему периметру которых размещались заявленные автомобильные запчасти. Внутри сооруженного подобным образом тайника находились два легковых автомобиля TOYOTA RAV4 2018 г.в. и LEXUS GX F 2015 г.в. Стоимость авто составила 150 тысяч рублей.









Медали и монеты, представляющие культурную ценность

Культурные ценности пытались вывезти через пункт пропуска «Бенякони». Это были монеты Германской империи, выпущенные в начале XX века, самая старшая из которых — 1901 г.в., медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне», 1941-1945 и медаль «Пятьдесят лет Вооруженных сил СССР», которые были изготовлены более 50-ти лет назад.









Семь книг по искусству и живописи начала XX века

Труды по искусству и живописи, изданные в Санкт-Петербурге в 1903, 1913-1916 гг., стоимостью около семи тысяс долларов США, пытались вывезти через пункт пропуска «Каменный Лог». Автором трехтомника «История искусства всех времен и народов» является германский искусствовед Карл Верман, автором четырехтомника «Истории живописи всех времен и народов» является русский художник и историк Александр Бенуа. Оба сборника представляют культурную ценность.









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