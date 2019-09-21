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ТОП 9 ярких задержаний Гродненской региональной таможни

21.09.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

ТОП 9 ярких задержаний Гродненской региональной таможни

63 кг наркотического средства 

Крупная партия наркотика была спрятана в специально оборудованном под сидениями транспортного средства «KIA SORENTO» тайнике. Россиянин, перемещавший гашиш, выезжал из Литвы через пункт пропуска «Каменный Лог» по «зеленому» коридору.

ТОП 9 ярких задержаний Гродненской региональной таможни

ТОП 9 ярких задержаний Гродненской региональной таможни

Составные части к огнестрельному оружию

40-летний безработный гражданин Литвы пытался переместить через пункт пропуска «Бенякони» в полостях автомобиля, а также в спинках передних сидений  составные части к огнестрельному оружию — пистолету «Glock», составные части к автомату Калашникова, газовому пистолету и два магазина к пистолету системы Токарева.

ТОП 9 ярких задержаний Гродненской региональной таможни

ТОП 9 ярких задержаний Гродненской региональной таможни

Разыскиваемые Интерполом кроссоверы сегмента «люкс» общей стоимостью более 260 тысяч рублей

Автомобили BMW X5 2018 г.в. и Land Rover Sport 2014 года задержаны таможенниками в пункте пропуска «Котловка», через который граждане Российской Федерации следовали из Литвы. Идентификационные номера транспортных средств видоизменены путем нанесения вторичных номеров. В результате проверочных мероприятий установлено, что эти автомобили числятся в розыске по базе данных Интерпола.

ТОП 9 ярких задержаний Гродненской региональной таможни

ТОП 9 ярких задержаний Гродненской региональной таможни

Огнестрельное оружие и партия антиквариата

Картины, выполненные маслом, репродукции в деревянных и гипсовых рамках, русская казачья шашка 1927 г.в., штык четырехгранный, а также двуствольный пистолет выявлены в пункте пропуска «Брузги».
Пистолет с кремневым замком калибра 14,8/14,9 мм не только признан огнестрельным оружием, но и представляет особую ценность.  Он изготовлен в последнюю четверть XVIII века в Северной Германии или Голландии.

ТОП 9 ярких задержаний Гродненской региональной таможни

ТОП 9 ярких задержаний Гродненской региональной таможни

Кортик Военно-морского флота СССР и сабли Златоустовской оружейной фабрики начала XX века

В пункте пропуска «Брузги» в багаже обнаружены кортик и сабли начала XX века, относящиеся к категории холодного оружия. Они не имели  разрешительных документов.В легковом автомобиле Ford в комплекте с ножнами находились две сабли  1910 года изготовления, на рукоятях которых присутствует клеймо Златоустовской оружейной фабрики.

В автомобиле Mercedes также в комплекте с ножнами обнаружен б/у кортик Военно-морского флота СССР 1986 года изготовления, рукоятка которого инкрустирована вставками.

ТОП 9 ярких задержаний Гродненской региональной таможни

ТОП 9 ярких задержаний Гродненской региональной таможни

Крупные камни необработанного янтаря весом от 300 до 500 г

Пять крупных камней янтаря, вес каждого из которых составляет от 300 до 500 г,  гражданин России пытался вывезти через пункт пропуска «Котловка» в карманах пиджака и джинсов под видом сувенирных изделий.

ТОП 9 ярких задержаний Гродненской региональной таможни

ТОП 9 ярких задержаний Гродненской региональной таможни

Японские внедорожники перемещались в тайнике, изготовленном из автомобильных запчастей б/у

Два японских внедорожника были сокрыты в грузовом отсеке транспортного средства, следовавшего из Литвы через пункт пропуска «Каменный Лог». Полуприцеп был оборудован фальшстенками, по всему периметру которых размещались ТОП 9 ярких задержаний Гродненской региональной таможнизаявленные автомобильные запчасти. Внутри сооруженного подобным образом тайника находились два легковых автомобиля TOYOTA RAV4 2018 г.в. и LEXUS GX F 2015 г.в. Стоимость авто составила 150 тысяч рублей.

ТОП 9 ярких задержаний Гродненской региональной таможни

ТОП 9 ярких задержаний Гродненской региональной таможни

Медали и монеты, представляющие культурную ценность

Культурные ценности пытались вывезти через пункт пропуска «Бенякони». Это были монеты   Германской империи, выпущенные в начале XX века, самая старшая из которых  — 1901 г.в., медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне», 1941-1945 и медаль «Пятьдесят лет Вооруженных сил СССР», которые были  изготовлены более 50-ти лет назад.

ТОП 9 ярких задержаний Гродненской региональной таможни

ТОП 9 ярких задержаний Гродненской региональной таможни

Семь книг по искусству и живописи начала XX века

Труды по искусству и живописи, изданные в Санкт-Петербурге  в 1903, 1913-1916 гг., стоимостью около семи тысяс долларов США, пытались вывезти через пункт пропуска «Каменный Лог». Автором трехтомника «История искусства всех времен и народов»  является германский искусствовед  Карл  Верман, автором четырехтомника  «Истории живописи всех времен и народов» является русский художник  и историк  Александр  Бенуа. Оба сборника представляют культурную ценность.

ТОП 9 ярких задержаний Гродненской региональной таможни

ТОП 9 ярких задержаний Гродненской региональной таможни

grt.customs.gov.by

 
 
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63 кг наркотического средства  Крупная партия наркотика была спрятана в специально оборудованном под сидениями транспортного средства «KIA SORENTO» тайнике....
 
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