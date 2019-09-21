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7 продуктов, которые идут на пользу поджелудочной железе

21.09.2019 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Любое повреждение поджелудочной приводит к тяжелым последствиям и длительному лечению. Специалисты рассказали, какие продукты полезны для укрепления этого важного органа.

В частности, сообщили эксперты, в брокколи содержится апигенин – вещество, которое защищает ткани поджелудочной железы от негативных воздействий внешних факторов.

Если говорить о йогуртах, то их потребление облегчают работу поджелудочной железы и укрепляют иммунитет благодаря содержанию пробиотиков. Для поджелудочной наиболее полезными являются йогурты, в состав которых не входят ароматизаторы, красители или усилители вкуса.

Черника – одна из самых полезных ягод для людей, страдающих сахарным диабетом, поскольку обладает способностью нормализовать уровень сахара в крови, снижать воспаление. Другим продуктом, который «любит» капризная железа, является гречка – эта крупа улучшает переваривание пищи и выведение токсинов, а также играет роль профилактического средства в отношении панкреатита.

Овощем, идеально подходящим для питания больных панкреатитом, является тыква. Ее употребление нейтрализует соляную кислоту, попутно обеспечивая организм каротином, калием, витаминами группы В, магнием, железом и пектинами.

Корень солодки позитивно воздействует не только на поджелудочную железу, но и на организм в целом. Отвар из него дает противовоспалительный эффект, помогает снизить болевые ощущения при панкреатите.

Ресвератрол, природный антиоксидант, который содержится в красном винограде, обеспечивает органу защиту от негативного воздействия свободных радикалов, что снижает риск развития рака.

medikforum.ru
 
 
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Любое повреждение поджелудочной приводит к тяжелым последствиям и длительному лечению. Специалисты рассказали, какие продукты полезны для укрепления этого...
 
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