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Видеофакт: раздевалка минского «Динамо» после разгрома «Йокерита»
Источник материала: Партизан
Крэйг Вудкрофт поблагодарил команду, отметив, что все линии провели великолепный матч.
Он особенно отметил вратаря Юнаса Энрота, который провел второй «сухой» матч подряд, пишет
После этого швед отдал символический приз лучшего игрока матча капитану команды Кириллу Готовцу. В этом году головным убором для MVP матча является шлем танкиста.
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Крэйг Вудкрофт поблагодарил команду, отметив, что все линии провели великолепный матч.
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