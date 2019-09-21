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«Они будут реальными кандидатами в сборные Беларуси». Юрий Волк о женской сборной Беларуси по баскетболу 3х3
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Баскетбол 3х3 завоевывает в мире все большую популярность. Наша страна не исключение, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белорусская федерация этого вида спорта поддерживает желание людей играть и организовывает соревнования.
Так, например, 21 сентября в Минске состоялся республиканский турнир «Моя игра – мои правила». Участие приняли 16 женских команд: статус соревнований – любительские, но были представлены как команды университетов, так и СДЮШОР. Победителем соревнований стала гродненская «Виктория». В финальном противостоянии она оказались сильнее команды БГУФК – 21:15.
Юрий Волк, главный тренер женской сборной Беларуси по баскетболу 3х3:
В данном турнире, конечно, большинство участниц довольно молодые – 16-17-18 лет. Безусловно, через какие-то годы они будут реальными кандидатами в различные сборные Республики Беларусь.
К слову, турнир стал предваряющим к старту баскетбольного сезона в Беларуси.
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«Они будут реальными кандидатами в сборные Беларуси». Юрий Волк о женской сборной Беларуси по баскетболу 3х3
Новости Беларуси. Баскетбол 3х3 завоевывает в мире все большую популярность. Наша страна не исключение, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белорусская федерация...
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