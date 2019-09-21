ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Они будут реальными кандидатами в сборные Беларуси». Юрий Волк о женской сборной Беларуси по баскетболу 3х3

21.09.2019 23:18 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Баскетбол 3х3 завоевывает в мире все большую популярность. Наша страна не исключение, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белорусская федерация этого вида спорта поддерживает желание людей играть и организовывает соревнования.

«Они будут реальными кандидатами в сборные Беларуси». Юрий Волк о женской сборной Беларуси по баскетболу 3х3

«Они будут реальными кандидатами в сборные Беларуси». Юрий Волк о женской сборной Беларуси по баскетболу 3х3

Так, например, 21 сентября в Минске состоялся республиканский турнир «Моя игра – мои правила». Участие приняли 16 женских команд: статус соревнований – любительские, но были представлены как команды университетов, так и СДЮШОР. Победителем соревнований стала гродненская «Виктория». В финальном противостоянии она оказались сильнее команды БГУФК – 21:15.

«Они будут реальными кандидатами в сборные Беларуси». Юрий Волк о женской сборной Беларуси по баскетболу 3х3

Юрий Волк, главный тренер женской сборной Беларуси по баскетболу 3х3:
Это одновременно помогает также национальным сборным 3х3, потому что данные турниры добавляют рейтинг Федерации 3х3 в мире, а также добавляют шансы нашим сборным участвовать в самых топовых турнирах 3х3 – таких, как чемпионаты Европы, мира и квалификация к Олимпийским играм может быть даже, есть шансы.

В данном турнире, конечно, большинство участниц довольно молодые – 16-17-18 лет. Безусловно, через какие-то годы они будут реальными кандидатами в различные сборные Республики Беларусь.

К слову, турнир стал предваряющим к старту баскетбольного сезона в Беларуси.

«Они будут реальными кандидатами в сборные Беларуси». Юрий Волк о женской сборной Беларуси по баскетболу 3х3

Люди в материале: Юрий Волк
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Баскетбол 3х3 завоевывает в мире все большую популярность. Наша страна не исключение, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белорусская федерация...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Брестское «Динамо» смогло дать нам бой». Марк Серра Грегори на турнире Millennium Cup в Бресте
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.09.2019
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика