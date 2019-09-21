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В Беларуси снизят таможенную пошлину за превышение лимитов на посылки из-за границы

22.09.2019 00:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В странах ЕАЭС с 1 января 2020 года снизят лимиты беспошлинного ввоза товаров в международных почтовых отправлениях до 200 евро и 31 килограмма в месяц. Это предусмотрено решением ЕЭК по поэтапному сокращению норм. При этом со следующего года в 2 раза сократится таможенная пошлина за перевес посылок. Напомним, лимиты по беспошлинному ввозу «бандеролей», которые собираются ввести в ЕАЭС, в Беларуси уже действуют. А вот таможенную пошлину в нашей стране также сократят со следующего года.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Что будет с лимитами на посылки

В странах ЕАЭС, в который входят Беларусь, Россия, Казахстан, Армения и Кыргызстан, сейчас действуют лимиты на беспошлинный ввоз товаров в посылках в 500 евро и 31 килограмм в месяц. При этом эти нормы распространяются в том числе и на разовую посылку. Но каждая страна может ужесточить на национальном уровне эти нормы, что и сделала ранее Беларусь. В нашей стране лимиты беспошлинного ввоза сейчас составляют 200 евро и 31 килограмм в месяц. При этом одна посылка не может превышать 22 евро и 10 килограмм. Будет ли Беларусь распространять месячные лимиты на разовую посылку, пока неизвестно.

Посылки в 500 евро и 31 килограмм в месяц (как разово, так и за месяц) в Беларуси сейчас могут получать те, кто страдает определенными заболеваниями. Но для них с 1 января 2020 года снизят лимиты до 200 евро и 31 килограмма (как за одну посылку, так и в целом за месяц).

Что будет с таможенной пошлиной

При этом таможенная пошлина за превышение лимитов на посылки из-за границы в странах ЕАЭС, в том числе и Беларуси, сейчас составляет 30% от стоимости ввозимого товара, но не меньше 4 евро за 1 килограмм веса с превышения стоимостной или весовой норм. В Беларуси также взимается таможенный сбор в 10 рублей. С 1 января 2020 года таможенная пошлина в ЕАЭС, в том числе и в Беларуси, снизится до 15% от стоимости ввозимого товара, но не меньше 2 евро за 1 килограмм веса с превышения.

К примеру, если сейчас заказать в одном из зарубежных интернет-магазинов электрический чайник за 30 евро и весом в 2 килограмма, то придется заплатить таможенную пошлину в 2,4 евро (сумма превышения в 8 евро умножаем на 30%). При новых правилах пошлина составит 4,5 евро.

 
 
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В странах ЕАЭС с 1 января 2020 года снизят лимиты беспошлинного ввоза товаров в международных почтовых отправлениях до 200 евро и 31 килограмма в месяц.
 
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