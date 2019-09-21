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В Беларуси снизят таможенную пошлину за превышение лимитов на посылки из-за границы
Источник материала: Tut.by
В странах ЕАЭС с 1 января 2020 года снизят лимиты беспошлинного ввоза товаров в международных почтовых отправлениях до 200 евро и 31 килограмма в месяц. Это предусмотрено
Что будет с лимитами на посылки
В странах ЕАЭС, в который входят Беларусь, Россия, Казахстан, Армения и Кыргызстан, сейчас действуют лимиты на беспошлинный ввоз товаров в посылках в 500 евро и 31 килограмм в месяц. При этом эти нормы распространяются в том числе и на разовую посылку. Но каждая страна может ужесточить на национальном уровне эти нормы, что и сделала ранее Беларусь. В нашей стране лимиты беспошлинного ввоза сейчас составляют 200 евро и 31 килограмм в месяц. При этом одна посылка
Посылки в 500 евро и 31 килограмм в месяц (как разово, так и за месяц) в Беларуси сейчас могут
Что будет с таможенной пошлиной
При этом таможенная пошлина за превышение лимитов на посылки из-за границы в странах ЕАЭС, в том числе и Беларуси, сейчас составляет 30% от стоимости ввозимого товара, но не меньше 4 евро за 1 килограмм веса с превышения стоимостной или весовой норм. В Беларуси также взимается таможенный сбор в 10 рублей. С 1 января 2020 года таможенная пошлина в ЕАЭС, в том числе и в Беларуси, снизится до 15% от стоимости ввозимого товара, но не меньше 2 евро за 1 килограмм веса с превышения.
К примеру, если сейчас заказать в одном из зарубежных интернет-магазинов электрический чайник за 30 евро и весом в 2 килограмма, то придется
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В странах ЕАЭС с 1 января 2020 года снизят лимиты беспошлинного ввоза товаров в международных почтовых отправлениях до 200 евро и 31 килограмма в месяц.
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