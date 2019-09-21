Шаг за шагом — к новым вершинам

Источник материала: Прыпяцкая прауда (Наровля)





Учащаяся гимназии Елизавета ИСАЧЕНКО стала финалистом III Форума молодых литераторов и любителей художественного творчества «Слово», прошедшего в Гомельском районе в рамках XIV Международного фестиваля «Славянские литературные дожинки — 2019».

В фестивале свои работы представили более 200 человек — работники образования, культуры, медицины и других сфер, а также школьники и студенты. Конкурсная комиссия, в состав которой входили писатели Беларуси и стран СНГ, отобрала 75 лучших работ, авторы которых были приглашены на фестиваль.

Приятно отметить, что в числе финалистов оказалась уроженка Наровли, гимназистка Елизавета Исаченко.

— Для учащихся школ этот конкурс проводился впервые, — рассказала Елизавета. — На нем я представила эссе на темы «Не забывайте учителей», «Все зависит от тебя» и «Учитель… Как много скрыто в этом слове». Само мероприятие очень интересное и познавательное. Мне, безусловно, приятно оказаться в числе финалистов конкурса. Хотя, я никогда не ставлю цели получить награду. Главное — развитие.

Поздравляем нашу финалистку и желаем дальнейшего восхождения к вершинам литературы!

Людмила НЕВМЕРЖИЦКАЯ, фото из архива семьи Исаченко

Памятный диплом Елизавете ИСАЧЕНКО вручил председатель областного отделения Союза писателей Беларуси Владимир ГАВРИЛОВИЧ.