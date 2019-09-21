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Музыкальные попурри-открытки, массовый забег, блюда на открытом огне - Житковичи отметили День города

22.09.2019 — Разное | Прыпяцкая прауда (Наровля)  
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Источник материала: Прыпяцкая прауда (Наровля)

Музыкальные попурри-открытки, массовый забег, блюда на открытом огне - Житковичи отметили День города

 Праздник "Родны мой горад - любоў мая", посвященный 519-летию Житковичей.

Торжественное открытие праздника состоялось в полдень в амфитеатре парка имени Николая Гомолко. Особое внимание уделено жителям райцентра. На сцене чествовали молодоженов, которые в этот день скрепили отношения в загсе, а также пары, прожившие в браке 25 лет. Не забыли про самого молодого горожанина и старожилов райцентра.

Творческие коллективы готовят музыкальные попурри-открытки "С днем рождения, любимый город". Гостей праздника ожидала большая концертная программа. Прошел конкурс юных модельеров "Волшебные превращения".

Не обошлась традиционная программа и без сюрпризов. "Одним из новшеств в День города стал массовый легкоатлетический забег. Такое красочное действо давно стало традиционным в крупных городах страны, а сегодня состоялся в Житковичах", - рассказали организаторы. Забег стартовал в 14.00 под девизом "За здоровьем - вместе!".

Участникам праздника предложили преодолеть дистанцию в 1,4 км удобным для каждого способом и в комфортном ритме. Это мог быть бег, ходьба быстрым или медленным шагом, в скандинавском стиле. Не выставляли и возрастной ценз: у малышей, взрослых, пожилых людей были равные возможности подключиться к спортивной части праздника. Допустили к марафону и молодых родителей с колясками. Стартовали на городском стадионе. Там же колонна, прошла по маршруту, и финишировала.

Предусмотрены работа выставок ретро-фотографий, детских рисунков, выставка-продажа изделий народных ремесел. Весь день работали торговые ряды и уличные кафе предприятий и организаций общественного питания всех форм собственности. В их меню - "кулинарные чудеса" с приготовлением блюд на открытом огне.

Вечером гостей праздника объединила дискотека "Танцуем вместе".

Источник, фото: БЕЛТА

 
 
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