Брест принимает участников международного турнира HaBaWaBa

Источник материала: Виртуальный Брест

В первый день, 20 сентября 2019 года, во Дворце водных видов спорта города Бреста с 10.00 до 18.00 проходили игры, а в 19.00 на площадке между Дворцом водных видов спорта и диспансером спортивной медицины состоялась торжественная церемония открытия Международного фестиваля по водному поло HaBaWaBa.





На ней присутствовали команды, которые приехали из разных стран мира. Для ребят было организовано яркое праздничное шоу с участием Максима Принцепса и кавер-группы "KaMaDa".





"HaBaWaBa" - это аббревиатура слов Хэппи Бэбби Уотэ Бол, слов выражающих радость ребенка, играющего в игру с мячом на воде. Фестиваль "HaBaWaBa" был создан некоммерческой организацией "Развитие водного поло" в 2008 году с идеей популяризации водного поло и продвижения ценностей спорта.





Сейчас "HaBaWaBa" - это настоящий праздник спорта, захватывающее соревнование между детьми из разных стран мира. На протяжении нескольких дней ребята не только играют в водное поло, но узнают много нового о городе, его истории, достопримечательностях, развлекаются и участвуют в различных конкурсах. Турниры "HaBaWaBa" проходили в Италии, Испании, Греции, Канаде, Сингапуре, Египте, а в этом году впервые состоялись в Беларуси.





Соревнования проходят во Дворце водных видов спорта на 4 игровых площадках учебно-тренировочного бассейна 50 м. В турнире участвуют мальчики и девочки возрастных категорий U11-U13 (2006-2009 года рождения). Программа фестиваля составлена таким образом, чтобы ребята могли не только соревноваться, но так же отдохнуть и пообщаться. Игры получились интересными и динамичными. Болельщики активно поддерживали свои команды, тренеры переживали за своих подопечных, пристально следя за каждым движением, а судьи старались быть беспристрастными и объективными. Второй фестивальный день завершился спортивно-развлекательной программой с участием известной брестской музыкальной группы MUZZART BAND.