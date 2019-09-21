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Брест принимает участников международного турнира HaBaWaBa

22.09.2019 06:26 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В первый день, 20 сентября 2019 года, во Дворце водных видов спорта города Бреста с 10.00 до 18.00 проходили игры, а в 19.00 на площадке между Дворцом водных видов спорта и диспансером спортивной медицины состоялась торжественная церемония открытия Международного фестиваля по водному поло HaBaWaBa.

Брест принимает участников международного турнира HaBaWaBa

На ней присутствовали команды, которые приехали из разных стран мира. Для ребят было организовано яркое праздничное шоу с участием Максима Принцепса и кавер-группы "KaMaDa".

Брест принимает участников международного турнира HaBaWaBa

"HaBaWaBa" - это аббревиатура слов Хэппи Бэбби Уотэ Бол, слов выражающих радость ребенка, играющего в игру с мячом на воде. Фестиваль"HaBaWaBa" был создан некоммерческой организацией "Развитие водного поло" в 2008 году с идеей популяризации водного поло и продвижения ценностей спорта.

Брест принимает участников международного турнира HaBaWaBa

Сейчас "HaBaWaBa" - это настоящий праздник спорта, захватывающее соревнование между детьми из разных стран мира. На протяжении нескольких дней ребята не только играют в водное поло, но узнают много нового о городе, его истории, достопримечательностях, развлекаются и участвуют в различных конкурсах. Турниры "HaBaWaBa" проходили в Италии, Испании, Греции, Канаде, Сингапуре, Египте, а в этом году впервые состоялись в Беларуси.

Брест принимает участников международного турнира HaBaWaBa

Соревнования проходят во Дворце водных видов спорта на 4 игровых площадках учебно-тренировочного бассейна 50 м. В турнире участвуют мальчики и девочки возрастных категорий U11-U13 (2006-2009 года рождения). Программа фестиваля составлена таким образом, чтобы ребята могли не только соревноваться, но так же отдохнуть и пообщаться. Игры получились интересными и динамичными. Болельщики активно поддерживали свои команды, тренеры переживали за своих подопечных, пристально следя за каждым движением, а судьи старались быть беспристрастными и объективными. Второй фестивальный день завершился спортивно-развлекательной программой с участием известной брестской музыкальной группы MUZZART BAND.

 
Теги: Брест
 
 
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  В первый день, 20 сентября 2019 года, во Дворце водных видов спорта города Бреста с 10.00 до 18.00 проходили игры, а в 19.00 на площадке между Дворцом водных видов спорта и...
 
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