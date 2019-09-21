Руины в крепости укрепили и установили информационные таблички для туристов

Источник материала: Виртуальный Брест

Завершены работы по укреплению руин в Брестской крепости. Кроме прочего, рядом с двумя объектами установлены информационные таблички, которые могут поведать туристам о том, что здесь было раньше, в том числе в "докрепостные" годы, когда на месте фортификационного сооружения Российской империи существовал город Берестье, а затем уже и Брест-Литовский.





По окончании войны 1812 года русские военные решили построить в Брест-Литовске крепость, как элемент создаваемой системы укреплений на западе страны. Брест-Литовская крепость строилась по утверждённому в 1830 году проекту на территории города. В результате прежний город, просуществовавший более 500 лет, был практически уничтожен. В 1835 году городская застройка была перенесена на восток на 2 км, между землями города и крепости были установлены межевые знаки — бутовые столбы (один из них сохранился на углу улиц Ленина и Гоголя).





В составе Российской империи город, наконец, получил передышку от бесконечных войн и набегов. Но уездный Брест-Литовск был только бледной копией того преуспевающего и значимого города Речи Посполитой, который когда-то существовал в междуречье Мухавца и Буга.







































































