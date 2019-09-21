Туалет на Набережной пока бесплатный. Узнали почему. А на границе - 60 копеек

Источник материала: Виртуальный Брест

Новенький общественный стационарный туалет на Набережной - крайне важная санитарная необходимость. Место (в смысле - Набережная и прилегающая территория) стало весьма популярным у народа для отдыха и прогулок, поэтому сами понимаете...





Правда, не все ещё знают о предназначении этого "домика", многие до сих пор удивляются, и признаются, что думали больше про кафе или даже "пивнуху".





Но нет, это всё для вас.





Посещение пока не нужно оплачивать, но это временно, пока нет кассы. Зато есть охрана и обслуживающий персонал.





Внутри всё по высшему уровню, есть даже помещение для людей с ограниченными возможностями и комната для пеленания. О как...

















А вот на границе посещение заведения (тоже, кстати, недавно появившегося) обойдётся вам в 60 копеек. Не так уж и много, если очень надо.











