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Туалет на Набережной пока бесплатный. Узнали почему. А на границе - 60 копеек

22.09.2019 06:26 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Новенький общественный стационарный туалет на Набережной - крайне важная санитарная необходимость. Место (в смысле - Набережная и прилегающая территория) стало весьма популярным у народа для отдыха и прогулок, поэтому сами понимаете...

Туалет на Набережной пока бесплатный. Узнали почему. А на границе - 60 копеек

Правда, не все ещё знают о предназначении этого "домика", многие до сих пор удивляются, и признаются, что думали больше про кафе или даже "пивнуху".

Туалет на Набережной пока бесплатный. Узнали почему. А на границе - 60 копеек

Но нет, это всё для вас.

Туалет на Набережной пока бесплатный. Узнали почему. А на границе - 60 копеек

Посещение пока не нужно оплачивать, но это временно, пока нет кассы. Зато есть охрана и обслуживающий персонал.

Туалет на Набережной пока бесплатный. Узнали почему. А на границе - 60 копеек

Внутри всё по высшему уровню, есть даже помещение для людей с ограниченными возможностями и комната для пеленания. О как...

Туалет на Набережной пока бесплатный. Узнали почему. А на границе - 60 копеек

Туалет на Набережной пока бесплатный. Узнали почему. А на границе - 60 копеек

Туалет на Набережной пока бесплатный. Узнали почему. А на границе - 60 копеек

Туалет на Набережной пока бесплатный. Узнали почему. А на границе - 60 копеек

А вот на границе посещение заведения (тоже, кстати, недавно появившегося) обойдётся вам в 60 копеек. Не так уж и много, если очень надо.

Туалет на Набережной пока бесплатный. Узнали почему. А на границе - 60 копеек

Туалет на Набережной пока бесплатный. Узнали почему. А на границе - 60 копеек

Туалет на Набережной пока бесплатный. Узнали почему. А на границе - 60 копеек

 
 
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