В Пушкинском скверике уже вовсю идёт благоустройство. Смотрите, что уже успели сделать

Источник материала: Виртуальный Брест

Не успели на перекрёстке ул. Мицкевича и Куйбышева снести многолетний забор, как уже готовятся прокладывать дорожки и вырисовывается будущее место для постамента того, ради кого всё это и затевается - А.С,Пушкина.





Благодаря поэту (и Российской Федерации, конечно), город Брест обретёт ещё один хороший уголок для отдыха в центре города.































