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В Пушкинском скверике уже вовсю идёт благоустройство. Смотрите, что уже успели сделать
22.09.2019 06:26 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Не успели на перекрёстке ул. Мицкевича и Куйбышева снести многолетний забор, как уже готовятся прокладывать дорожки и вырисовывается будущее место для постамента того, ради кого всё это и затевается - А.С,Пушкина.
Благодаря поэту (и Российской Федерации, конечно), город Брест обретёт ещё один хороший уголок для отдыха в центре города.
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Не успели на перекрёстке ул. Мицкевича и Куйбышева снести многолетний забор, как уже готовятся прокладывать дорожки и вырисовывается будущее место для...
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