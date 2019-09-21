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Вот что ответил горисполком на предложение переименовать МОПРа (спойлер: шанс есть)

22.09.2019 06:26 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Вы не поверите, но в горисполкоме похоже и с в самом деле посчитали нужным вникнуть в вопрос и задались поиском решения, а не сделали банальную отписку (а мы-то уже были готовы к разочарованию).

Вот что ответил горисполком на предложение переименовать МОПРа (спойлер: шанс есть)

Не так давно житель Бреста Николай Колядич обратился в горисполком с предложением переименовать остановку «МОПР». Тем более что на белорусском языке она называется слегка забавно - МАДРа.

Вот что ответил горисполком на предложение переименовать МОПРа (спойлер: шанс есть)

И вот в установленные сроки был получен ответ - читайте:

Обращает внимание и тот приятный факт, что ответ пришёл на языке запроса. Это лайк (хотя именно так и положено по законодательству, однако...)!

 
Теги: Брест
 
 
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  Вы не поверите, но в горисполкоме похоже и с в самом деле посчитали нужным вникнуть в вопрос и задались поиском решения, а не сделали банальную отписку (а мы-то уже...
 
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