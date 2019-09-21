Вот что ответил горисполком на предложение переименовать МОПРа (спойлер: шанс есть)

Источник материала: Виртуальный Брест

Вы не поверите, но в горисполкоме похоже и с в самом деле посчитали нужным вникнуть в вопрос и задались поиском решения, а не сделали банальную отписку (а мы-то уже были готовы к разочарованию).





Не так давно житель Бреста Николай Колядич обратился в горисполком с предложением переименовать остановку «МОПР» . Тем более что на белорусском языке она называется слегка забавно - МАДРа .





И вот в установленные сроки был получен ответ - читайте:

Обращает внимание и тот приятный факт, что ответ пришёл на языке запроса. Это лайк (хотя именно так и положено по законодательству, однако...)!