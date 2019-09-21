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На Гребном канале зажгли свечи в рамках Международного Дня Мира и устроили концерт
22.09.2019 06:26 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
21 сентября 2019г. в Бресте состоялся традиционная для нашего города акция (восьмая, с 2012г.) в рамках самого мирного дня на планете -
По сложившейся традиции мероприятие "День мира в Бресте" состоялось при поддержке Брестского областного отделения общественного объединения "Белорусский фонд мира".
В рамках мероприятия организаторы высадили "аллею мира" из трех уникальных кедров.
Организатором является Брестский областной центр олимпийского резерва по гребле (инициатива проведения принадлежит Брестскому городскому молодежному общественному объединению "Наследие").
Международный день мира ("День мира") отмечают во всем мире каждый год 21 сентября. Основанная в 1981 году в соответствии с резолюцией 36/37, Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций объявила его как день, посвященный укреплению идеалов мира среди всех наций и народов.
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21 сентября 2019г. в Бресте состоялся традиционная для нашего города акция (восьмая, с 2012г.) в рамках самого мирного дня на планете - Международный день мира в Бресте...
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