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На Гребном канале зажгли свечи в рамках Международного Дня Мира и устроили концерт

22.09.2019 06:26 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

21 сентября 2019г. в Бресте состоялся традиционная для нашего города акция (восьмая, с 2012г.) в рамках самого мирного дня на планете - Международный день мира в Бресте на базе Брестского областного центра олимпийского резерва по гребле.

На Гребном канале зажгли свечи в рамках Международного Дня Мира и устроили концерт

По сложившейся традиции мероприятие "День мира в Бресте" состоялось при поддержке Брестского областного отделения общественного объединения "Белорусский фонд мира".

На Гребном канале зажгли свечи в рамках Международного Дня Мира и устроили концерт

В рамках мероприятия организаторы высадили "аллею мира" из трех уникальных кедров.

На Гребном канале зажгли свечи в рамках Международного Дня Мира и устроили концерт

Организатором является Брестский областной центр олимпийского резерва по гребле (инициатива проведения принадлежит Брестскому городскому молодежному общественному объединению "Наследие").

На Гребном канале зажгли свечи в рамках Международного Дня Мира и устроили концерт

Международный день мира ("День мира") отмечают во всем мире каждый год 21 сентября. Основанная в 1981 году в соответствии с резолюцией 36/37, Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций объявила его как день, посвященный укреплению идеалов мира среди всех наций и народов.

 
Теги: Брест
 
 
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  21 сентября 2019г. в Бресте состоялся традиционная для нашего города акция (восьмая, с 2012г.) в рамках самого мирного дня на планете - Международный день мира в Бресте...
 
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