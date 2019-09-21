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На 28-го Июля-Варшавское шоссе отключился светофор... и тут же произошло ДТП
22.09.2019 06:26 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
На перекрёстке ул. 28-го Июля и Варшавское шоссе сегодня вечером в Бресте внезапно отключился светофор. Ну как внезапно - он здесь отключается частенько, это не такая уж и редкость.
Не успело это произойти, как не сориентировавшиеся водители допустили ДТП.
Зато сотрудник
Быстренько убрали автомобили с дороги, и только разбитое стекло на асфальте напоминало всем о том, что только что тут что-то произошло. Ну и видеозапись, конечно...
Вывод - не торопимся, проезжаем осторожно, тем более, если ты не на главной, а на второстепенной.
Ну вот куда так летел?
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