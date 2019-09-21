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БГК имени Мешкова проиграл "Монпелье" в Лиге чемпионов

22.09.2019 06:26 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Брестский гандбольный клуб имени Мешкова потерпел второе поражение подряд на групповом этапе Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

БГК имени Мешкова проиграл "Монпелье" в Лиге чемпионов

Первый тайм домашней встречи с французским "Монпелье" чемпионы Беларуси выиграли с перевесом в один гол - 13:12. До середины второй половины игры брестчане также были впереди, но затем гости перехватили инициативу и в итоге победили со счетом 27:25. В первом туре соревнований в предварительной группе В БГК с таким же результатом уступил на выезде португальскому "Порту".

Следующий поединок в чемпионской Лиге брестчане проведут 25 сентября в гостях у немецкого "Киля", который в первой игре разошелся миром с польским "Виве" - 30:30, а затем победил на выезде венгерский "Веспрем" со счетом 37:31.

 
 
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  Брестский гандбольный клуб имени Мешкова потерпел второе поражение подряд на групповом этапе Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА. Первый тайм...
 
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