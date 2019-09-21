ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Медведи на велосипеде: в Минске проходит фестиваль циркового искусства

22.09.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Удивительные цирковые номера можно увидеть в эти дни в Минске. Белорусская столица принимает Международный фестиваль циркового искусства. Корреспондент «МИР 24» Кирилл Хитрик узнал, кто уже покорил гостей.

В первый день фестиваля зрители смогли увидеть выступления наездников из Италии, летающих гимнастов из Беларуси, а также канатоходцев из Северной Кореи. Артистам полагаются не только восхищение и овации: участники фестиваля разыграют уникальные призы.

«Приз в новом исполнении. Это перевернутый такой головной убор, клоунский. Цилиндр, который выполнен из традиционно белорусских материалов, в том числе – салом, катлас. Очень красивый, настоящее произведение искусства», – пояснил худрук Белгосцирка Витаутас Григалюнас.

Российские участники свой номер готовили несколько месяцев. Но дрессировка продолжается и во время выступления: всем медведям за выполненный трюк полагается угощение. Каждому – особенное.

«Одни любят печенье, вторые любят рыбу, третьи любят сухой корм, собачий, четвертые – обязательно хлеб с маслом и со сгущенкой, сливочное масло. А вот Алешенька любит сыр. Поэтому каждого балуем, чтобы ему нравилось быть на манеже», – рассказали дрессировщики из России Татьяна и Андрей Яровые.

Во время выступления этой пары зрители иногда забывают дышать. Полет в кольце пара воздушных гимнастов выполняет на высоте 20 метров без страховки.

«Мы доверяем друг другу, потому что мы – муж и жена и у нас уже есть дочка. Так что уже доверие есть и долго-долго репетировали над этим. Нас, как говорят летчики, есть те, кто ждет нас внизу. Это наша дочка», – поделились воздушные гимнасты из Украины Алексей Григоров и Марина Главатских. 

Лучшие номера фестиваля позже войдут в программу «Браво!». С ней гости фестиваля будут выступать на арене Белгосцирка две недели. Каждый зритель может отдать свой голос за понравившегося участника, по итогу будет выбран победитель в номинации «Приз зрительских симпатий».



ДРУГИЕ НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уже в первый день фестиваля зрители смогли увидеть выступления наездников из Италии, летающих гимнастов из Беларуси, а также канатоходцев из Северной Кореи.
 
Новости дня
Новости разные
 
БГК имени Мешкова проиграл "Монпелье" в Лиге чемпионов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.09.2019
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика