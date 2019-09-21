|
Медведи на велосипеде: в Минске проходит фестиваль циркового искусства
22.09.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Удивительные цирковые номера можно увидеть в эти дни в Минске. Белорусская столица принимает
«Приз в новом исполнении. Это перевернутый такой головной убор, клоунский. Цилиндр, который выполнен из традиционно белорусских материалов, в том числе – салом, катлас. Очень красивый, настоящее произведение искусства», – пояснил худрук Белгосцирка Витаутас Григалюнас.
Российские участники свой номер готовили несколько месяцев. Но
«Одни любят печенье, вторые любят рыбу, третьи любят сухой корм, собачий, четвертые – обязательно хлеб с маслом и со сгущенкой, сливочное масло. А вот Алешенька любит сыр. Поэтому каждого балуем, чтобы ему нравилось быть на манеже», – рассказали дрессировщики из России Татьяна и Андрей Яровые.
Во время выступления этой пары зрители иногда забывают дышать. Полет в кольце пара воздушных гимнастов выполняет на высоте 20 метров без страховки.
«Мы доверяем друг другу, потому что мы – муж и жена и у нас уже есть дочка. Так что уже доверие есть и долго-долго репетировали над этим. Нас, как говорят летчики, есть те, кто ждет нас внизу. Это наша дочка», – поделились воздушные гимнасты из Украины Алексей Григоров и Марина Главатских.
Лучшие номера фестиваля позже войдут в программу «Браво!». С ней гости фестиваля будут выступать на арене Белгосцирка две недели. Каждый зритель может отдать свой голос за понравившегося участника, по итогу будет выбран победитель в номинации «Приз зрительских симпатий».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уже в первый день фестиваля зрители смогли увидеть выступления наездников из Италии, летающих гимнастов из Беларуси, а также канатоходцев из Северной Кореи.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)