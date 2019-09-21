«Секс после ссоры у нас норма. Это плохо?» Психолог отвечает читателю

Источник материала: Tut.by

Психолог Павел Зыгмантович в серии коротких видео «Скорая психологическая помощь» отвечает на вопросы, которые не дают вам жить спокойно. Если вам тоже есть о чем у него спросить, пишите на почту lina@tutby.com c пометкой «Для Зыгмантовича».

Сегодня Павел расскажет о том, как связаны негативные эмоции и секс, а также что такое «фоновая любовь». Если ваши ссоры тоже часто заканчиваются близостью, это видео для вас: