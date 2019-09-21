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«Секс после ссоры у нас норма. Это плохо?» Психолог отвечает читателю

22.09.2019 08:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Психолог Павел Зыгмантович в серии коротких видео «Скорая психологическая помощь» отвечает на вопросы, которые не дают вам жить спокойно. Если вам тоже есть о чем у него спросить, пишите на почту lina@tutby.com c пометкой «Для Зыгмантовича».

Сегодня Павел расскажет о том, как связаны негативные эмоции и секс, а также что такое «фоновая любовь». Если ваши ссоры тоже часто заканчиваются близостью, это видео для вас:

 
 
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Сегодня Павел расскажет о том, как связаны негативные эмоции и секс, а также что такое «фоновая любовь». Если ваши ссоры тоже часто заканчиваются близостью, это...
 
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