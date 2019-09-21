Супчик из кабачков, запеченные баклажаны и тыквенные вафли. Готовим вкуснейший обед из осеннего урожая

Источник материала: Tut.by

Сезонные овощи и фрукты — это лучшее, что может подарить осень, а посему продолжаем готовить из того, чем нас балует 9-й месяц года.

Пряный крем-суп из кабачков



Источник рецепта и фото: russianfood.com

Ингредиенты: кабачки — 400 г;

сливки — 100−200 мл;

соль — 1 ч. л.;

карри — ½ ч. л.;

укроп — 2−3 веточки;

сухарики — 15 г.

Как готовить?

Кабачки вымыть. Обрезать кончики. Натереть на терке. Очищать от кожуры и семян кабачки не нужно. Переложить тертые кабачки в емкость, в которой они будут вариться. Добавить воды так, чтобы она чуть-чуть не покрывала тертые кабачки. Накрыть крышкой и 5 минут варить в микроволновке при мощности 850. Кабачки должны свариться, но не развариться в кашу. В горячие кабачки добавить соль и измельчить их в блендере. Добавить сливки и порошок карри. Перемешать до однородности. Посыпать крем-суп из кабачков укропом, добавить сухарики и сразу же подавать.

Запеченные баклажаны с куриным филе



Источник рецепта и фото: povarenok.ru

Ингредиенты: баклажан (средний) — 1 шт.;

филе куриное — 2 шт.;

помидоры черри — 15 шт.;

соевый соус — 1 ст. л.;

сыр твердый — 150 г;

чеснок — 1 зубчик;

соль — ½ ч. л.

Как готовить?

Нарезать филе курицы на тонкие полосочки. Добавить соевый соус и оставить мариноваться на час. Нарезать баклажан на кружочки толщиной 5 мм. Посолить и оставить на 10 минут. Обсушить салфетками. Форму для запекания хорошо смазать подсолнечным маслом. Выложить слой кружочков баклажана, используя половину. Твердый сыр натереть на терке. Посыпать баклажан половиной сыра. На сыр выложить нарезанное куриное филе. Помидоры черри разрезать пополам и выложить на филе. Прикрыть оставшимися кружочками баклажана. И последний слой запеканки — выложить вторую половину сыра. Запекать в духовке при 180 градусах около 45 минут.

Тыквенно-творожные вафли



Источник рецепта: личный архив автора. Фото: pinterest.com

Ингредиенты: творог мягкий — 200 г;

яйца — 2 шт.;

сахар — 2 ст. л.;

соль — щепотка;

разрыхлитель — ½ ч. л.;

мука — 4 ст. л.;

тыква — 200 г.

Как готовить?

Творог соединить с яйцами, солью и сахаром (1 ст. л.). Размешать до однородности. Тыкву очистить от семечек и кожуры. Натереть на терке и обжарить с сахаром, пока она не станет мягкой. Добавить к творогу тыкву, вымешать. Добавить муку и разрыхлитель. Замешать тесто и выпекать в разогретой вафельнице, предварительно смазанной маслом.

Приятного аппетита!