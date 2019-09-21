ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На Эльбрусе пропал альпинист из Беларуси

22.09.2019 09:04 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Во время восхождения на гору Эльбрус пропал 62-летний альпинист из Беларуси, сообщает пресс-служба МЧС Кабардино-Балкарии.



Сообщение о том, что беларус не вышел на связь в установленное время, МЧС получило 20 сентября в 11:28 утра. Альпинист совершал восхождение с восточной стороны горы и не был зарегистрирован.

Спасатели для поисков задействовали коммерческий вертолет, однако осмотр на высоте 4 тысяч метров и выше результатов не дал. После этого поиски прекратились.

Последнее сообщение на сайте МЧС Кабардино-Балкарии датировано вчерашним днем и там указано, что теперь «решается вопрос о дальнейшей зоне и времени поиска».
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во время восхождения на гору Эльбрус пропал 62-летний альпинист из Беларуси, сообщает пресс-служба МЧС Кабардино-Балкарии.
 
Новости дня
Новости разные
 
Встреча Президента Беларуси с замгоссекретаря США Дэвидом Хэйлом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика