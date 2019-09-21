Беларусь выручила от экспорта удобрений в январе-июле 2,1 млрд долларов

В январе-июле, по данным Белстата, крупнейшим покупателем беларусского калия была Бразилия. За июль в эту страну было поставлено удобрений почти на 70 млн долларов. Всего же за семь месяцев отгрузки составили 350,4 млн долларов. Китай в июле получил удобрений на 34 млн долларов, а всего за семь месяцев — на без малого 300 млн долларов. В июле в Индию ушло удобрений на 33 млн долларов, а с начала года — на 288,7 млн долларов.





В первой десятке экспортных рынков в этом году также Индонезия (103 млн долларов), Польша (75 млн), США (72,3 млн), Малайзия (57,26 млн), Норвегия (50 млн) Вьетнам (46,6 млн) и Бельгия (42,5 млн долларов).





Июльские поставки азотных удобрений достигли 37 тыс. т в пересчете на действующее вещество. Всего за семь месяцев за рубеж было отгружено 122,9 тыс. т азота, или на 0,8% меньше, чем год назад. В стоимостном выражении экспорт увеличился на 9% до 74,9 млн долларов.









Главным рынком остается Украина. Поставки в эту страну выросли на 15,5% до 50,3 тыс. тонн на 38,8 млн долларов (+28,8%). Экспорт в страны Евросоюза вырос на 68,5% до 68,5 тыс. тонн на 33,5 млн долларов, что на 80,4% больше прошлогоднего показателя. Более половины европейских объемов выбрала Франция (36,5 тыс. т). Кроме того, 11 тыс. т ушло в Польшу, 8,6 тыс. т — в Великобританию.





Поставки смешанных удобрений в июле составили почти 100 тыс. т. За семь месяцев они выросли на 10,9% до 612 тыс. т. В стоимостном выражении они увеличились на 31,6% до 208,5 млн долларов.





306,3 тыс. т смешанных минеральных удобрений было отгружено Украине, что на 21,4% больше, чем год назад. Также 164,4 тыс. т было экспортировано в Литву, а 87,9 тыс. т — в Польшу.