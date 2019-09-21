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России предрекли отстранение от Олимпиады-2020

22.09.2019 08:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сборной России может грозить отстранение от участия в Олимпийских играх 2020 года в Токио. Об этом сообщает The Telegraph.



По информации издания, Россию подозревают в подделке данных Московской антидопинговой лаборатории, предоставленных Всемирному антидопинговому агентству (WADA) в течение последних 18 месяцев. Отмечается, что российская сторона пыталась скрыть системное употребление допинга.

О возможных манипуляциях с данными 21 сентября сообщал немецкий журналист Хайо Зеппельт. Ожидается, что WADA сообщит о результатах расследования на заседании исполнительного комитета в Токио 23 сентября. Там обсудят вопрос возможной приостановки действия аккредитации Российского антидопингового агентства (РУСАДА).


В июле WADA проанализировало базу данных Московской лаборатории и составило список из 298 российских спортсменов, которых подозревают в нарушении антидопинговых правил. Имена атлетов не сообщались.

Передача данных лаборатории была одним из условий сохранения статуса РУСАДА, которое было восстановлено в правах в сентябре 2018-го.
 
 
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Сборной России может грозить отстранение от участия в Олимпийских играх 2020 года в Токио. Об этом сообщает The Telegraph.
 
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