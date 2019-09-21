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Заворотнюк перенесла вторую операцию − СМИ
Источник материала: Партизан
Российская актриса Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию и по-прежнему находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил ее друг, журналист Сергей Майоров, пишет
Отмечается, что накануне Майоров общался с директором Заворотнюк Мариной Потаповой.
"Вчера ночью я разговаривал с Мариной Потаповой. Была вторая операция и врачи посмотрели на результаты гистологии. Появилась надежда на то, что все может обойтись. Диагноз, о котором все говорят, не окончательный", − заявил друг актрисы.
Он утверждает, что рак мозга четвертой стадии у Заворотнюк остается неподтвержденным диагнозом.
Майоров подчеркнул, что появилась надежда на лучшее и рядом со звездой в больнице все время находится ее супруг Петр Чернышев.
По словам журналиста, Заворотнюк не в курсе, что ее состояние активно обсуждают в СМИ.
Ранее стало известно о резком ухудшении здоровья актрисы. Продюсер группы Ласковый май Андрей Разин заявил, что у Заворотнюк диагностировали злокачественную опухоль мозга последней стадии.
Официально никто из родных или представителей звезды эту информацию не подтвердил.
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Российская актриса Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию и по-прежнему находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил ее друг, журналист Сергей Майоров,...
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