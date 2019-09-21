Заворотнюк перенесла вторую операцию − СМИ









Отмечается, что накануне Майоров общался с директором Заворотнюк Мариной Потаповой.

"Вчера ночью я разговаривал с Мариной Потаповой. Была вторая операция и врачи посмотрели на результаты гистологии. Появилась надежда на то, что все может обойтись. Диагноз, о котором все говорят, не окончательный", − заявил друг актрисы.

Он утверждает, что рак мозга четвертой стадии у Заворотнюк остается неподтвержденным диагнозом.

Майоров подчеркнул, что появилась надежда на лучшее и рядом со звездой в больнице все время находится ее супруг Петр Чернышев.





По словам журналиста, Заворотнюк не в курсе, что ее состояние активно обсуждают в СМИ.

Ранее стало известно о резком ухудшении здоровья актрисы. Продюсер группы Ласковый май Андрей Разин заявил, что у Заворотнюк диагностировали злокачественную опухоль мозга последней стадии.

Официально никто из родных или представителей звезды эту информацию не подтвердил.