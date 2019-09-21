Citroen за 135 тысяч евро, Porsche за миллион. Уникальные ретрокары с выставки во Франкфурте

Источник материала: Tut.by

Сюда точно нельзя было пускать тех, кто в беседе про автомобили повторяет, как мантру: «Вот раньше умели делать машины. У них была душа!». Они бы умерли от счастья. Павильон с выставкой ретромобилей не был забит журналистами. Но мы уверены, что после пресс-дней, когда ажиотаж вокруг новинок мирового автопрома схлынул, сюда устремился поток «староверов». Здесь они наверняка нашли свой рай.





На входе в павильон стоял симпатичный красный Porsche 911 1971 года выпуска. У него «под капотом», то есть сзади — 2,2-литровый бензиновый двигатель мощностью всего 125 л. с. С ним состыкована четырехступенчатая механическая коробка передач. Пробег у культового купе — 101 тысяча км. Тем не менее автомобиль в состоянии, близком к идеальному. Отсюда и цена — 95 тысяч евро.





В самом павильоне были выставлены десятки разномастных стареньких Porsche 911. Похоже, это один из самых популярных вариантов для любителей ретротехники.





Уникальный Mercedes-Benz Pullman Landaulet 600 потрясает размерами и величием. Это один из пятидесяти леворульных автомобилей, и произвели его на свет в 1971 году. Под капотом — V8 мощностью 250 лошадиных сил и 4-ступенчатый «автомат». Пробег лимузина — всего 26 тысяч км. В 90-х годах автомобиль был обнаружен в Африке немецким энтузиастом. Позже автомобиль прошел серьезные восстановительные работы. Двигатель и трансмиссия были полностью заменены. В 2016 году эксперты оценили его состояние между хорошим и очень хорошим. А вот цену на этом экземпляре не указали, но она зависит не только от состояния, но и от «известности» предыдущих владельцев.





Ferrari F12 Tour de France создана в честь знаменитых гонок, но не велосипедных, как можно было подумать, а автомобильных, которые проходили с 1899 по 1986 год. У этого «жеребца» атмосферный мотор объемом 6,2 литра выдает 780 «лошадей», а от обычной F12 автомобиль отличается иной аэродинамикой, направленной на создание большей прижимной силы. До «сотни» этот суперкар «выстреливает» за 2,9 секунды. Всего выпущено 799 машин. Стоимость выставленного экземпляра 2016 года выпуска с пробегом 2000 км — символичные 799 тысяч евро.





Один из самых красивых BMW за всю историю — редкий родстер Z8 выпускался с 1999 по 2013 год. И создавали его под командованием самого Криса Бэнгла. Кто бы мог подумать, правда? Всего сделано 5703 автомобиля. Выставленный экземпляр — последнего года выпуска, с пробегом 8000 км и двигателем V8 мощностью 381 л.с. Цена кажется завышенной — 378 тысяч евро. Но этот автомобиль — настоящий эксклюзив.





Porsche Carrera GT — лимитированный суперкар немецкой марки. Его кузов выполнен полностью из карбона. Двигатель был разработан для гонок «Формулы-1», но в итоге нашел свое место под капотом Carrera GT. При объеме 5,7 литра он выдает 612 л. с. Разгон до «сотни» занимает 3,9 секунды, максимальная скорость — 330 км/ч. Суперкар оснащался только механической коробкой передач с керамическим сцеплением. Автомобиль на фото стоит 895 тысяч евро. Выпущен в 2005 году, а пробег составляет всего 270 км, поэтому на ценнике есть приписка «новый».













Инженеры Porsche приняли участие в разработке этого Mercedes E500 (кузов W124). Его V8 выдавал 326 «лошадей», а до «сотни» седан разгонялся за 6,1 секунды. Отличный результат даже по нынешним меркам, учитывая, что «автомат» у этого Е500 был четырехдиапазонный. Цена на этот экземпляр не была указана, но в Европе к Mercedes E500 можно присмотреться, имея минимум 15 тысяч евро. Столько будет стоить автомобиль с полумиллионным пробегом. За машины с пробегом до 100 тысяч км просят уже 60−65 тысяч евро.









Citroen DS — автомобиль, который надолго закрепил за французской маркой славу авангардного и инновационного производителя. А уж кабриолет и вовсе является предметом мечтаний коллекционеров. Поначалу DS Cabriolet выпускал кузовной мастер Анри Шапрон, который просто влюбился в этот автомобиль. Позже компания Citroen согласилась поставлять талантливому кузовщику свою доработанную платформу для переделки седана в кабриолет. Такие автомобили получали фирменную гарантию марки. Всего было произведено около 1300 машин. Но среди коллекционеров наибольшую ценность имеют «оригинальные» кабриолеты ателье Анри Шапрона. Именно такой выставлен на продажу за 135 тысяч евро. И это еще не максимальная цена. В некоторых случаях она доходит почти до 200 тысяч.





За Lamborghini Diablo 2000 года выпуска с пробегом 44 730 км просят 279 500 евро. Это равно стоимости любой новой модели марки. Выставленный автомобиль — последней генерации, которая начала производиться как раз с 2000 года, когда итальянская марка перешла под крыло Audi. Автомобиль получил кое-какие улучшения по части техники, кузова и интерьера. 6-литровый V12 выдавал 575 лошадиных сил, а на разгон до 100 км/ч уходило менее четырех секунд.





Марка Bugatti как была, так и осталась эксклюзивом на все времена. В павильоне были выставлены сразу три автомобиля разных поколений.





Bugatti Royale Type 41 впечатляет размахом. Его капот размером с проспект Независимости вмещает 12,7-литровый двигатель мощностью 300 л.с. Всего было произведено 6 машин, и стоимость их баснословная — до 10 миллионов фунтов стерлингов. Поэтому на фото мы видим… всего лишь «реплику», но очень близкую к оригиналу. Построен автомобиль в 90-е годы.





Не менее дорогой и редкий Bugatti 57SC Atlantic. Его интересная особенность — кузовные детали из сплава магния и алюминия. Традиционная сварка здесь не подходила, поэтому детали скрепляли заклепками. Двигатель мощностью 210 л.с. с нагнетателем в те времена (1937 год) позволял смело причислять Type 57 к суперкарам. До наших времен дожили всего два автомобиля, поэтому цена у них запредельная — около 30 млн долларов. Очевидно, что в павильоне была выставлена все та же «реплика». От оригинала она отличается отсутствием обтекателей, закрывающих задние колеса.





Суперкар Bugatti Veyron все еще остается одним из самых мощных и быстрых автомобилей на планете. Этот гиперкар производился с 2005 по 2015 год. Его двигатель W16 объемом 8 литров развивает 1001 л. с. и разгоняет машину за 2,5 секунды до «сотни». А максимальная скорость — 407 км/ч. Всего за 10 лет сделано 450 машин, и все они распроданы. Минимальная стоимость — 1 млн 300 тысяч евро.









Maserati Khamsin — большая редкость, потому что с 1974 по 1982 год было выпущено всего 430 купе. Мотор у этого спорткара был расположен спереди, привод — задний. Мощность 4,9-литрового V8 поначалу достигала 320 л. с., но позже мотор дефорсировали до 280 «лошадок». Самая интересная деталь Khamsin — прозрачная задняя дверь. Выглядит просто сногсшибательно, как и цена. Стоит выставленный экземпляр 1975 года выпуска 195 тысяч евро.









Непонятно, что этот автомобиль делал в павильоне для электрокаров, но перед нами — самый быстрый электрокар в мире. Это Pininfarina Battisto. Мощность его электродвигателей — 1900 л. с., максимальная скорость — не менее 350 км/ч. При этом на одном заряде он способен проезжать до 500 км. Разгон до «сотни» занимает 2 секунды, а до 300 км/ч — всего 12 секунд. Автомобиль будут продавать по цене 2 млн евро.





А как вам древний с виду трактор стоимостью 250 тысяч евро? Нормально, если это трактор Lamborghini. Особенно выпущенный к 100-летнему юбилею самого Феруччио Ламборгини.













































О каждом автомобиле в ретропавильоне можно было рассказать целую историю. Все они по-своему уникальны, эксклюзивны и потому очень дороги.