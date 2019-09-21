"Белнефтехим" заявляет об ослаблении нацвалюты и предупреждает, что и дальше будет повышать цены на топливо









В концерне также подчеркивают необходимость предупреждения рисков потери финансовой устойчивости НПЗ в преддверии очередного этапа налогового маневра в нефтяной сфере РФ.





"В условиях усилившихся внешних рисков, обусловивших рост волатильности котировок нефти, ослабления курса белорусского рубля, в целях предупреждения рисков потери финансовой устойчивости НПЗ в преддверии очередного этапа "налогового маневра" концерн вынужден вернуться к стратегии еженедельной корректировки цен на нефтепродукты", - сказано в сообщении на сайте концерна "Белнефтехим".