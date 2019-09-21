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"Белнефтехим" заявляет об ослаблении нацвалюты и предупреждает, что и дальше будет повышать цены на топливо

22.09.2019 10:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Концерн "Белнефтехим" заявил о возобновлении практики еженедельного повышения внутренних цен на автомобильное топливо. В качестве причины в сообщении концерна названо усиление внешних рисков, которые привели к ослаблению курса белорусского рубля.



В концерне также подчеркивают необходимость предупреждения рисков потери финансовой устойчивости НПЗ в преддверии очередного этапа налогового маневра в нефтяной сфере РФ. 

"В условиях усилившихся внешних рисков, обусловивших рост волатильности котировок нефти, ослабления курса белорусского рубля, в целях предупреждения рисков потери финансовой устойчивости НПЗ в преддверии очередного этапа "налогового маневра" концерн вынужден вернуться к стратегии еженедельной корректировки цен на нефтепродукты", - сказано в сообщении на сайте концерна "Белнефтехим". 
 
 
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Концерн "Белнефтехим" заявил о возобновлении практики еженедельного повышения внутренних цен на автомобильное топливо. В качестве причины в сообщении концерна...
 
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