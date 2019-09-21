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Младшая дочь экс-президента Узбекистана ответила на вопрос: «А вам не жаль свою сестру?»

22.09.2019 10:14 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Младшая дочь покойного президента Узбекистана Лола Каримова-Тилляева ответила на своей странице в Instagram на вопрос о судьбе своей сестры Гульнары Каримовой.



Один из комментаторов к посту Лолы Каримовой-Тилляевой задал ей вопрос: «Извините меня за такой глупый вопрос. А вам не жаль свою сестру?».

Лола Каримова-Тилляева в ответ на комментарий выразила сочувствие своей сестре: «Я сопереживаю ее судьбе. Я не могу положительно повлиять на вопрос о ее освобождении. Вполне очевидно, что это зависит от органов правосудия, а не от моего собственного желания. Вы приписываетесь мне власть, которой я никогда не обладала и не обладаю. Я могу только молиться за мою сестру».

Напомним, что в прошлом месяце Генеральная прокуратура Узбекистана сообщила о возбуждении новых уголовных дел против Гульнары Каримовой по фактам хищения государственных средств и заключения сделок вопреки интересам Узбекистана, а также завладения путем вымогательства чужим имуществом в особо крупных размерах.


Ее дочь Иман назвала «политическим цирком» возбуждение новых уголовных дел против ее матери.

Напомним, что 2017 году Гульнару Каримову осудили в Узбекистане на 10 лет лишения свободы, признав ее виновной в уклонении от уплаты налогов, хищениях, вымогательстве и уничтожении документации офшорных компаний.

В марте 2019 года ее отправили в женскую колонию №21 в Зангиатинском районе Ташкентской области, обвинив в «злостном» нарушении условий домашнего ареста.
 
 
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Младшая дочь покойного президента Узбекистана Лола Каримова-Тилляева ответила на своей странице в Instagram на вопрос о судьбе своей сестры Гульнары Каримовой.
 
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