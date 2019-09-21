Продается старейшая автошкола Минска

Напомним, что «ЦАУК» расшифровывается как Центральный автомобильный учебный комбинат. Компания в сложном положении. Прибыли нет. Чистый убыток за 2018 год — 94 тыс. рублей.





До 75,5 тыс. акций «ЦАУК» решено продать компании «Минскторгавтотранс». Сумма сделки — около 1,1 млн рублей. «Минскторгавтотранс» — это крупный перевозчик продуктов питания. Среди его клиентов есть сеть «Евроопт», «Минский завод игристых вин», «Минбакалеяторг» и другие.





Другой пакет — до 99,7 тыс. акций — отходит к ОАО «Борисовский завод полимерной тары «Полимиз» (госдоля в нем равна 0,24%). Сумма сделки — порядка 1 млн рублей.









Если сложить число продаваемых акций, то общее число — 175,5 тыс. штук. Хотя, по данным Республиканского центрального депозитария ценных бумаг, у «ЦАУК» всего порядка 144 тыс. акций. То есть число приобретаемых акций у каждого из покупателей — это примерное максимальное количество. В любом случае получается, что «Полимиз» будет обладать наибольшим пакетом.