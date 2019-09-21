ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Продается старейшая автошкола Минска

22.09.2019 10:08 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Стало известно, кому отойдет старейшая автошкола Минска — ОАО «ЦАУК».

Напомним, что «ЦАУК» расшифровывается как Центральный автомобильный учебный комбинат. Компания в сложном положении. Прибыли нет. Чистый убыток за 2018 год — 94 тыс. рублей.

До 75,5 тыс. акций «ЦАУК» решено продать компании «Минскторгавтотранс». Сумма сделки — около 1,1 млн рублей. «Минскторгавтотранс» — это крупный перевозчик продуктов питания. Среди его клиентов есть сеть «Евроопт», «Минский завод игристых вин», «Минбакалеяторг» и другие.

Другой пакет — до 99,7 тыс. акций — отходит к ОАО «Борисовский завод полимерной тары «Полимиз» (госдоля в нем равна 0,24%). Сумма сделки — порядка 1 млн рублей.


Если сложить число продаваемых акций, то общее число — 175,5 тыс. штук. Хотя, по данным Республиканского центрального депозитария ценных бумаг, у «ЦАУК» всего порядка 144 тыс. акций. То есть число приобретаемых акций у каждого из покупателей — это примерное максимальное количество. В любом случае получается, что «Полимиз» будет обладать наибольшим пакетом.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стало известно, кому отойдет старейшая автошкола Минска — ОАО «ЦАУК».
 
Новости дня
Новости разные
 
Число "Табакерок" превысило 1,7 тысяч
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика