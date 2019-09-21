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Число "Табакерок" превысило 1,7 тысяч

22.09.2019 10:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Компания Алексея Олексина «Энерго-Оил» продолжает наращивать сеть киосков «Табакерка». По данным Office Life, на этой неделе было зарегистрировано еще 14 точек в Минске и Витебской области. Общее число киосков сейчас достигло 1719.

Напомним, что цель «Табакерки» — около 2,5 тыс. торговых точек до конца этого года. Перспективы развития сети стали еще более заманчивыми в августе, когда компания, связанная с «Энерго-Оил» фактически получила исключительное право на импорт табачного сырья. Также ранее компании Олексина выделили земельный участок под табачную фабрику.

Создание сети «Табакерка» нравится не всем. В частности, в мае депутат Палаты представителей, глава общественного объединения «Белорусская ассоциация врачей» Дмитрий Шевцов раскритиковал этот проект.
 
Теги: Минск
 
 
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Компания Алексея Олексина «Энерго-Оил» продолжает наращивать сеть киосков «Табакерка». По данным Office Life, на этой неделе было зарегистрировано еще 14 точек в Минске...
 
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