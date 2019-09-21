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СМИ: У России есть компромат на сын королевы Елизаветы II

22.09.2019 09:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Россия могла получить компрометирующую информацию о британском принце Эндрю.



Как пишет The Times, так считает британская разведка MI6.

По данным СМИ, компромат может быть связан со скандалом вокруг американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого недавно обвинили в секс-торговле несовершеннолетними. Якобы одна из жертв призналась, что он заставлял ее заниматься сексом с целым рядом влиятельных мужчин, в том числе с принцем Эндрю.

Сведения российской стороне мог передать бывший сотрудник полиции Флориды Джон Дуган, который имел доступ к расследованию этого дела, но в 2009 году покинул США и перебрался в Россию.

Герцог Йоркский Эндрю — средний сын королевы Елизаветы II.
 
 
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Россия могла получить компрометирующую информацию о британском принце Эндрю.
 
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