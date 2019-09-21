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Минское "Динамо" лидирует в КХЛ по средней посещаемости домашних матчей

22.09.2019 09:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минское "Динамо" лидирует в КХЛ по средней посещаемости домашних матчей.

Поединок с "Йокеритом" (5:0) собрал на "Минск-Арене" 14671 зрителя. Таким образом, в среднем домашние поединки "зубров" посещают 13411 человек. Следом за "Динамо" идут СКА (12272) и "Барыс" (12127).
 
Теги: Минск
 
 
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Минское "Динамо" лидирует в КХЛ по средней посещаемости домашних матчей.
 
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