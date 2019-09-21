Чета пенсионеров погибла из-за мышей прогрызших газовый шланг. История взрыва в Лепеле





Взрыв в частном доме произошел днем 27 мая, в его результате были разрушены крыша и стены пристройки к дому, а также поврежден потолок в кухне. Муж и жена, которым было по 72 года, получили серьезные ожоги. Их забрала «скорая» еще до приезда спасателей, но на пятый день они умерли в реанимации районной больницы.





Как выяснится позже, хозяин дома решил самостоятельно установить несколько дополнительных газовых приборов. Через тройник он присоединил к существующей газовой системе гибкий резиновый кислородный шланг, к которому подключил еще две плиты для летней кухни и газовую горелку, при помощи которой обогревал курятник.









сообщает газета «Лепельскі край» со ссылкой директора филиала «Чашникигаз» Дмитрия Буланчикова. Спустя некоторое время шланг прогрызли мыши, и началась утечка газа из системы, он накапливался в помещении мини-котельной, образуя газо-воздушную смесь, которая взорвалась от случайной искры,со ссылкой директора филиала «Чашникигаз» Дмитрия Буланчикова.





Трагедия произошла из-за того, что переоборудование газовой системы было сделано самовольно и без соблюдения необходимых требований. Например, разводку газопровода по территории дома можно делать только при помощи металлических труб. Также специалисты отмечают, что дополнительно установленные плиты были произведены еще в СССР в 1970-х и 1980-х годах и, соответственно, давно выработали свой ресур.