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Чета пенсионеров погибла из-за мышей прогрызших газовый шланг. История взрыва в Лепеле

22.09.2019 09:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Стали известны причины взрыва газа в частном доме на 1-й Сенной улице в Лепеле, пострадавшие хозяева дома тогда умерли в больнице.


Взрыв в частном доме произошел днем 27 мая, в его результате были разрушены крыша и стены пристройки к дому, а также поврежден потолок в кухне. Муж и жена, которым было по 72 года, получили серьезные ожоги. Их забрала «скорая» еще до приезда спасателей, но на пятый день они умерли в реанимации районной больницы.

Как выяснится позже, хозяин дома решил самостоятельно установить несколько дополнительных газовых приборов. Через тройник он присоединил к существующей газовой системе гибкий резиновый кислородный шланг, к которому подключил еще две плиты для летней кухни и газовую горелку, при помощи которой обогревал курятник.


Спустя некоторое время шланг прогрызли мыши, и началась утечка газа из системы, он накапливался в помещении мини-котельной, образуя газо-воздушную смесь, которая взорвалась от случайной искры, сообщает газета «Лепельскі край» со ссылкой директора филиала «Чашникигаз» Дмитрия Буланчикова.

Трагедия произошла из-за того, что переоборудование газовой системы было сделано самовольно и без соблюдения необходимых требований. Например, разводку газопровода по территории дома можно делать только при помощи металлических труб. Также специалисты отмечают, что дополнительно установленные плиты были произведены еще в СССР в 1970-х и 1980-х годах и, соответственно, давно выработали свой ресур.
 
 
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Стали известны причины взрыва газа в частном доме на 1-й Сенной улице в Лепеле, пострадавшие хозяева дома тогда умерли в больнице.
 
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