«Савушкин продукт» присоединяет «Брестмясомолсервис»

На собрании планируется рассмотреть реорганизацию, утвердить условия договора о присоединению к ОАО «Савушкин продукт», а также о принудительном выкупе акций.





«Савушкин продукт» контролирует «Брестмясомолсервис» с 2015 года, когда за 15,2 млрд рублей (неденоминированных) выкупил у Брестского облисполкома почти 88,7% акций предприятия.





«Брестмясомолсервис» специализируется на производстве тары и упаковки для молочных предприятий.