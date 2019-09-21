Источник материала: Ежедневник



Фото: Matt Dunham/AP

Британец Чарли Роули, пострадавший от нервно-паралитического вещества при инциденте в Эймсбери и потерявший подругу Дон Стерджесс, намерен подать в суд на Россию и потребовать компенсацию до 1 млн фунтов стерлингов.

«Это [отравление] очень сильно повлияло на мою жизнь. Я хочу справедливости», - заявил Роули.

Как пишет The Mirror со ссылкой на самого Роули и его защитника, адвокатом британца стал Патрик Магуаир, который в свое время представлял интересы жертв террористических атак на Вестминстерском мосту в Лондоне в 2017 году, отмечает издание. Защитник рассматривает для своего подзащитного вариант подачи иска против России. По словам Магуаира, Дон и Чарли были невинными жертвами.

«Чарли продолжает страдать от серьезных побочных эффектов в результате попадания отравляющего вещества в его организм, но говорит, что его самое большое беспокойство - утаивание правды о том, что действительно произошло. Есть еще так много вопросов без ответа, и именно поэтому он поручил нам, чтобы помочь ему получить эти ответы», - сказал адвокат.

В апреле Роули встречался в российским послом в Великобритании. Встреча проходила в российском посольстве в Лондоне. На нее Роули приходил со своим братом Мэтью. Позднее в интервью Sunday Mirror Роули рассказал, что по прежнему считает, что за отравлением стоит Россия. Британец также сообщил, что на встрече с послом спросил о возможности встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Отравление в Эймсбери летом прошлого года стало вторым случаем после отравления в Солсбери в марте экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Британская полиция установила, что в обоих случаях было использовано нервно-паралитическое вещество. Лондон заявляет, что это был «Новичок», а за отравлением стоит Россия. В числе подозреваемых попали россияне Руслан Боширов и Александр Петров, которых Лондон называет сотрудниками российских спецслужб. Сами они свою вину отрицают, уверяя, что находились в Солсбери в день отравления Скрипалей как туристы. Москва также отрицает свою причастность к отравлениям.