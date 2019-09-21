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Коктейль из овсяных хлопьев, йогурта и фруктов. Быстрый рецепт
Источник материала: СТВ
Ингредиенты: овсяные хлопья, бананы, апельсин и йогурт.
4 ст.л. быстрорастворимых овсяных хлопьев заливаем горячей водой.
Выдавливаем сок 3 апельсинов.
Очищаем и отправляем в блендер 2 два банана.
Смешиваем все ингредиенты с йогуртом в блендере.
Коктейль готов. Приятного аппетита!
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Ингредиенты: овсяные хлопья, бананы, апельсин и йогурт. 4 ст.л. быстрорастворимых овсяных хлопьев заливаем горячей водой. Выдавливаем сок 3 апельсинов.
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