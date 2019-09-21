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Коктейль из овсяных хлопьев, йогурта и фруктов. Быстрый рецепт

22.09.2019 12:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Ингредиенты: овсяные хлопья, бананы, апельсин и йогурт.

Коктейль из овсяных хлопьев, йогурта и фруктов. Быстрый рецепт

Коктейль из овсяных хлопьев, йогурта и фруктов. Быстрый рецепт

4 ст.л. быстрорастворимых овсяных хлопьев заливаем горячей водой.

Коктейль из овсяных хлопьев, йогурта и фруктов. Быстрый рецепт

Выдавливаем сок 3 апельсинов.

Коктейль из овсяных хлопьев, йогурта и фруктов. Быстрый рецепт

Очищаем и отправляем в блендер 2 два банана.

Коктейль из овсяных хлопьев, йогурта и фруктов. Быстрый рецепт

Смешиваем все ингредиенты с йогуртом в блендере.

Коктейль из овсяных хлопьев, йогурта и фруктов. Быстрый рецепт

Коктейль из овсяных хлопьев, йогурта и фруктов. Быстрый рецепт

Коктейль готов. Приятного аппетита!

Коктейль из овсяных хлопьев, йогурта и фруктов. Быстрый рецепт

Люди в материале: Татьяна Бородкина
 
 
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Ингредиенты: овсяные хлопья, бананы, апельсин и йогурт. 4 ст.л. быстрорастворимых овсяных хлопьев заливаем горячей водой. Выдавливаем сок 3 апельсинов.
 
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