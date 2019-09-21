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Отравленный "Новичком" британец подает в суд на Россию

22.09.2019 12:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Британец Чарли Роули, который отравился нервным агентом "Новичок", намерен отсудить в России миллион фунтов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Mirror.

От отравления "Новичком" умерла девушка Чарли - Дон Стерджесс. Она нашла его во флаконе от духов и применила. Сам Роули провел в коме две недели.

Интересы пострадавшего будет защищать Патрик Макгвайр, адвокат, который в свое время был защитником жертв террористических атак на Вестминстерском мосту в Лондоне в 2017 году.

"Чарли продолжает испытывать серьезные побочные эффекты от токсичного вещества, попавшего в его организм. Но он говорит, что больше всего его беспокоит установление истины того, что произошло", - заявил Макгвайр.

Бывший шпион ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены российскими агентами веществом "Новичок" в марте 2018 года.

Более чем через года после громкого отравления в британском Солсбери Скотленд-Ярд сообщил о еще одной жертве в связи с инцидентом.

В Лондоне заявляли, что президент РФ Владимир Путин несет конечную ответственность за отравление в Солсбери. Москва обвинения отвергает.
 
 
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Британец Чарли Роули, который отравился нервным агентом "Новичок", намерен отсудить в России миллион фунтов.
 
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