Грузовик протаранил троллейбус в Минске. Есть пострадавшие

По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, троллейбус двигался в крайне правой полосе. В момент когда водитель троллейбуса начал перестраиваться во вторую полосу, такой же маневр совершил ехавший перед ним грузовик. В результате водителю пришлось резко затормозить. В это время в него врезался ехавший сзади МАЗ.





В салоне троллейбуса в момент аварии находились пассажиры. Некоторые из них упали. По информации ГАИ, два человека обратились за медицинской помощью. Проводится проверка.



