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Грузовик протаранил троллейбус в Минске. Есть пострадавшие

22.09.2019 12:26 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

ДТП с грузовиком и троллейбусом произошло на проспекте Дзержинского в Минске в субботу.

По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, троллейбус двигался в крайне правой полосе. В момент когда водитель троллейбуса начал перестраиваться во вторую полосу, такой же маневр совершил ехавший перед ним грузовик. В результате водителю пришлось резко затормозить. В это время в него врезался ехавший сзади МАЗ.

В салоне троллейбуса в момент аварии находились пассажиры. Некоторые из них упали. По информации ГАИ, два человека обратились за медицинской помощью. Проводится проверка.
 
Теги: Минск
 
 
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ДТП с грузовиком и троллейбусом произошло на проспекте Дзержинского в Минске в субботу.
 
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