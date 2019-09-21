Швырнул головой о дверь. Как беларуска пыталась засудить экс-мужа за домашние насилие

TUT.by рассказываем, чем такие истории заканчиваются. По информациирассказываем, чем такие истории заканчиваются.





Эта история 28-летней Натальи (имя героини изменено – прим. ред.). Несколько месяцев назад она развелась со вторым мужем и сейчас одна воспитывает четверых детей. Старшему ребенку Натальи 11 лет, младшему – два года, вместе с ними Наталья живет на пособие – денег у женщины практически нет.





Что произошло

Наталья с бывшим мужем Михаилом прожили в браке восемь лет. Жили по принципу: она воспитывает детей, он – зарабатывает деньги. По словам женщины, проблемы начались только в последний год – экс-супруг перестал приносить доход в семью. Хотя и до этого ссоры были, но до побоев не доходило. Самый ужасный скандал в их семье случился 9 января этого года. Наталья приехала домой в десять вечера, когда дома был супруг и шестилетний сын – мальчик был голодный и не сделал уроки. Наталья начала готовить ужин и началась ссора: «Муж начал вытягивать меня в коридор, я же бросила в него пачку картофельного пюре быстрого приготовления, которую держала в руке. Уже в коридоре муж поднял меня и два раза швырнул головой о дверь. Я сползла по двери, присела на пол и увидела: за всем этим наблюдают старшие дети. Михаил собрался и ушел, а я вызвала милицию», – рассказала Наталья TUT.by. Однако муж Натальи, когда узнал, что в их квартиру едет наряд, тоже позвонил в милицию и пожаловался на семейный скандал.





Уже на следующий день Наталью забрали в больницу, где она провела неделю. Наталья рассказала, что хотела вызвать скорую тем же вечером, но у старшей дочки, которая видела ссору, случился нервный срыв: тряслись руки, отказывали. Поэтому она не решилась уезжать в больницу и оставлять детей с Михаилом. «Еще полгода дочка вспоминала эту историю, а я пила антидепрессанты. Выходит, последний год терпела мужа из-за детей, но сами дети и пострадали в итоге», – рассказала Наталья. В больнице у нее диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, кровоподтек на правом предплечье. Это травмы, которые в суде относят к категории легких телесных повреждений.





Как прошел суд

Наталья решила не прощать экс-супругу побои, и пошла в суд. Но суд признал Михаила невиновным — «за отсутствием состава преступления». Экс-супруг Натальи свою вину не признал, в процессе он настаивал на том, что ссора произошла из-за его замечания о том, что Наталья готовит пюре быстрого приготовления. Мол, после этого Наталья стала кричать и бить его, а он держал ее за руки. Михаил говорил в суде, что не бил женщину и не понимает, откуда у нее травмы.





Хотя в приговоре сказано, что Наталья во время судебного процесса давала последовательные достоверные показания, которые соотносились с выводами судебно-медицинских экспертиз. А Михаил менял свои показания: если сразу не отрицал, что толкал жену, потом отказался от этих слов. В его показаниях суд усомнился и «признал недостоверными и данными с целью избежать ответственности за содеянное». И тем не менее пришел к выводу, что отсутствует состав преступления.





«Как мать четверых детей, как женщина, не могу спустить это бывшему мужу с рук, поэтому буду бороться до последнего. Хотя понимаю: бессильна против адвоката, которого нанял супруг. Я же в суде была одна, выступала как частный обвинитель и не знаю законы так хорошо, чтобы грамотно себя защищать», – рассказала Наталья и добавила, что с приговором суда не согласна и будет его обжаловать.