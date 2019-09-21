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В Минске ГАИ тестирует комплексы "Мобильный инспектор"

22.09.2019 12:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Электронное приложение "Мобильный инспектор" тестируют в столице сотрудники Госавтоинспекции.

Новинка позволяет устанавливать по регистрационным знакам зарубежные автомобили, владельцы которых превысили скоростной режим на территории Беларуси, но не понесли за это наказания. Речь идет о фиксации нарушений работающими в автоматическом режиме измерителями скорости. Об этом сообщает агентство "Минск-Новости" со ссылкой на ОГАИ Московского РУВД.


- В отличие от белорусских граждан, так называемые "письма счастья" иностранцам по почте не пришлешь, - объясняет агентству инспектор ДПС ОГАИ Московского РУВД Николай Гулевич. - Вот гости и допускают вольности на дорогах. Такую безнаказанность решено было прекратить, поэтому и запустили мобильное приложение. Пока оно работает в тестовом режиме, но результаты уже есть.


Установить нарушителя правил легко. Достаточно ввести в планшет данные регистрационного знака автомобиля - и "Мобильный инспектор" укажет, было ли превышение скорости ранее зафиксировано работающим в автоматическом режиме специальным техническим средством. На месте оформляется электронное постановление. Оно распечатывается в салоне служебной машины на переносном компактном принтере. В документе указываются дата, время и место совершения правонарушения, данные владельца автомобиля, другие сведения. Документ вступает в законную силу с момента его оформления. Обжаловать решение можно в течение 30 дней. Ведь бывает, что за рулем в момент нарушения находился посторонний человек. Чтобы избежать незаслуженного наказания, собственник машины должен представить в ГАИ веские доказательства своей невиновности.

Если иностранный гражданин не может уплатить штраф на месте, сотрудник ГАИ изымает водительские "права". Возвращают удостоверение владельцу после того, как тот уплатит штраф, - сообщает агентство "Минск-Новости".

Комплексы "Мобильный инспектор" тестируются и в Бресте.
 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Электронное приложение "Мобильный инспектор" тестируют в столице сотрудники Госавтоинспекции.
 
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