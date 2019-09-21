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С 1 января снизят лимиты на международные посылки
22.09.2019 13:03 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
С 1января 2020 года во всех странах ЕАЭС, в том числе и в Беларуси, будут снижены лимиты на международные почтовые отправления.
Так с указанного срока в ЕАЭС лимиты беспошлинного ввоза товаров в международных почтовых отправлениях будут снижены до 200 евро и 31 килограмма в месяц.
Снижение произойдет согласно решению ЕЭК по поэтапному сокращению норм. Одновременно с 1 января вдвое сократится таможенная пошлина за перевес посылок.
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С 1января 2020 года во всех странах ЕАЭС, в том числе и в Беларуси, будут снижены лимиты на международные почтовые отправления.
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