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С 1 января снизят лимиты на международные посылки

22.09.2019 13:03 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

С 1 января снизят лимиты на международные посылки

С 1января 2020 года во всех странах ЕАЭС, в том числе и в Беларуси, будут снижены лимиты на международные почтовые отправления.

Так с указанного срока в ЕАЭС лимиты беспошлинного ввоза товаров в международных почтовых отправлениях будут снижены до 200 евро и 31 килограмма в месяц.

Снижение произойдет согласно решению ЕЭК по поэтапному сокращению норм. Одновременно с 1 января вдвое сократится таможенная пошлина за перевес посылок.

 
 
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С 1января 2020 года во всех странах ЕАЭС, в том числе и в Беларуси, будут снижены лимиты на международные почтовые отправления.
 
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