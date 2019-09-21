Ведущая и блогер Анна Бонд решила стать депутатом. Шабановского округа

Источник материала: KYKY

Совсем недавно мы рассказывали, что «Мисс Беларусь» Мария Василевич решила баллотироваться в Палату представителей. На этом беларуское политическое шоу не закончилось: сегодня, 22 сентября, ведущая и блогер Анна Бонд написала в своем Instagram, что будет выдвигать свою кандидатуру на Парламетские выборы-2019. Аня уже и подписи собрала.





«Уважаемые жители Шабановского избирательного округа! Я выражаю искреннюю благодарность за доверие, которое вы оказали мне, поставив свои подписи в поддержку моей кандидатуры. Сегодня я обращаюсь к вам со своей предвыборной программой, в основу которой лег мой жизненный и цирковой опыт, а также проблемы и предложения, озвученные жителями округа в процессе сбора подписей.

Для жителей округа я буду добиваться:

Каждой белке (самке человека) орешков (самцов человека) в достаточном количестве;

Выделения средств для подготовки каждого жителя округа к участию в Межконтинентальном заплыве через Босфор;

Всем «реальным пацанам» по достаточному количеству продукции пивоваренной компании «Балтика» и семечек подсолнечника;

Проведения праздника грузинской культуры Тбилисоба еженедельно, своими силами, но за счёт Посольства Грузии в нашей стране;

Обучение подрастающего поколения базовым знаниям по выбору: Тайский бокс, Гимнастика, Вокал (педагог по всем направлениям Виталий Гурков).

Для граждан страны я буду добиваться:

Правило о недопущении письменных речей строго соблюдается в британском Парламенте. Оно должно соблюдаться и в нашем Парламенте.

Что касается всех, должно быть одобрено всеми.

Сила Парламента проявляется не столько в том, что он может сделать, сколько в том, чему он может помешать.

Чтобы женщин в Парламенте было больше. Тогда они будут не так заметны.

Цирковая и депутатская практика показали определенную схожесть – ожидания зрителей в цирке и жителей округа едины. Поэтому главный принцип моей работы – Правление народа, волей народа, для блага народа. От души душевно в душу, Ваша Анна Бонд», – написала Бонд.