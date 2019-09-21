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Ведущая и блогер Анна Бонд решила стать депутатом. Шабановского округа

22.09.2019 13:26 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Совсем недавно мы рассказывали, что «Мисс Беларусь» Мария Василевич решила баллотироваться в Палату представителей. На этом беларуское политическое шоу не закончилось: сегодня, 22 сентября, ведущая и блогер Анна Бонд написала в своем Instagram, что будет выдвигать свою кандидатуру на Парламетские выборы-2019. Аня уже и подписи собрала.



«Уважаемые жители Шабановского избирательного округа! Я выражаю искреннюю благодарность за доверие, которое вы оказали мне, поставив свои подписи в поддержку моей кандидатуры. Сегодня я обращаюсь к вам со своей предвыборной программой, в основу которой лег мой жизненный и цирковой опыт, а также проблемы и предложения, озвученные жителями округа в процессе сбора подписей. 

Для жителей округа я буду добиваться:

  • Каждой белке (самке человека) орешков (самцов человека) в достаточном количестве;
  • Выделения средств для подготовки каждого жителя округа к участию в Межконтинентальном заплыве через Босфор;
  • Всем «реальным пацанам» по достаточному количеству продукции пивоваренной компании «Балтика» и семечек подсолнечника;
  • Проведения праздника грузинской культуры Тбилисоба еженедельно, своими силами, но за счёт Посольства Грузии в нашей стране;
  • Обучение подрастающего поколения базовым знаниям по выбору: Тайский бокс, Гимнастика, Вокал (педагог по всем направлениям Виталий Гурков). 

Для граждан страны я буду добиваться:

  • Правило о недопущении письменных речей строго соблюдается в британском Парламенте. Оно должно соблюдаться и в нашем Парламенте. 
  • Что касается всех, должно быть одобрено всеми.
  • Сила Парламента проявляется не столько в том, что он может сделать, сколько в том, чему он может помешать.
  • Чтобы женщин в Парламенте было больше. Тогда они будут не так заметны.

Цирковая и депутатская практика показали определенную схожесть – ожидания зрителей в цирке и жителей округа едины. Поэтому главный принцип моей работы – Правление народа, волей народа, для блага народа. От души душевно в душу, Ваша Анна Бонд», – написала Бонд. 

 
 
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