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Анна Бонд заявляет, что идет на выборы в парламент с "цирковой программой"

22.09.2019 13:06 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Телеведущая и блогер Анна Бонд заявляет, что собрала подписи для выдвижения своей кандидатуры в депутаты Палаты представителей и будет баллотироваться по Шабановскому избирательному округу №91 в Минске.




Как сообщает Еврорадио, такую новость она оставила на своей странице в "Фейсбуке". В сообщении Анна благодарит всех, кто оставил подписи в ее поддержку, и знакомит избирателей с тезисами программы, в основу которой лег "жизненный и цирковой опыт".

Среди прочего Анна Бонд будет добиваться "каждой белке (самке человека) орешков (самцов человека) в достаточном количестве”, а еще выделения средств для подготовки каждого жителя округа к участию в Межконтинентальном заплыве через Босфор.

"Цирковая и депутатская практика показали определенное сходство —  ожидания зрителей в цирке и жителей округа едины. Поэтому главный принцип моей работы —  Правление народа, волей народа, на благо народа ", —  пишет ведущая.


В списке инициативных групп по сбору подписей за кандидатов по Шабановскому округу никаких упоминаний об Анне Бонд нет.
 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Телеведущая и блогер Анна Бонд заявляет, что собрала подписи для выдвижения своей кандидатуры в депутаты Палаты представителей и будет баллотироваться по...
 
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