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В Албании произошло самое мощное землетрясение за 30 лет: десятки пострадавших
Источник материала: Партизан
Землетрясение магнитудой 5,6 и немного менее сильный подземный толчок после него всколыхнули албанский портовый город Дуррес в субботу, 21 сентября, раскачивая дома там, а также, в частности, в столице Тиране.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на
Министерство обороны заявило, что это самое мощное землетрясение в Албании за последние 30 лет.
"Все наши соседи выбегли с криком. Слава Богу, это длилось недолго - около 20 секунд. Это был кошмар на 10 этаже. Я не помню более мощного, чем этот", - сказал 67-летний пенсионер Агим в Тиране.
Министр здравоохранения Огерта Манастирлиу заявила, что 68 человек получили помощь в результате травм в Тиране и Дурресе. Большинство пострадавших - это люди которые получили травмы, когда выбегали из домов в панике.
Многие из них были выписаны после лечения, сказала она.
"Меньше людей приходит в больницы (после первой спешки)", - сказала Манастирлиу журналистам.
В регионе Тираны повреждены 48 домов и три многоквартирных дома, а в регионе Дуррес - 42 дома и четыре многоквартирных дома, заявила министр обороны Олта Хачка на пресс-конференции.
"Самое главное, что потерь среди людей нет", - добавила она.
В других районах были повреждены двадцать зданий.
Ранее было подтверждено, что нефтяные скважины не повреждены.
Геологическая служба США дала землетрясения начальную магнитуду 5,6, в то время как Албанский институт геологических наук сообщил, что зарегистрировал 5,8.
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Землетрясение магнитудой 5,6 и немного менее сильный подземный толчок после него всколыхнули албанский портовый город Дуррес в субботу, 21 сентября, раскачивая дома...
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