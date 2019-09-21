В Албании произошло самое мощное землетрясение за 30 лет: десятки пострадавших

Reuters . Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на





Министерство обороны заявило, что это самое мощное землетрясение в Албании за последние 30 лет.





"Все наши соседи выбегли с криком. Слава Богу, это длилось недолго - около 20 секунд. Это был кошмар на 10 этаже. Я не помню более мощного, чем этот", - сказал 67-летний пенсионер Агим в Тиране.





Министр здравоохранения Огерта Манастирлиу заявила, что 68 человек получили помощь в результате травм в Тиране и Дурресе. Большинство пострадавших - это люди которые получили травмы, когда выбегали из домов в панике.

Многие из них были выписаны после лечения, сказала она.









"Меньше людей приходит в больницы (после первой спешки)", - сказала Манастирлиу журналистам.

В регионе Тираны повреждены 48 домов и три многоквартирных дома, а в регионе Дуррес - 42 дома и четыре многоквартирных дома, заявила министр обороны Олта Хачка на пресс-конференции.



