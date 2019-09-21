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«Барселона» выдала худший старт в чемпионате Испании за четверть века
Источник материала: Tut.by
В пятом туре чемпионата Испании по футболу «Барселона» проиграла со счетом 0:2 в гостях «Гранаде». У хозяев поля мячи забили Рамон Азиз и Альваро Вадильо, реализовавший пенальти.
Каталонцы набрали всего семь очков на старте сезона и занимают сейчас седьмое место в турнирной таблице чемпионата. Команда Эрнесто Вальверде дважды победила, однажды сыграла вничью и потерпела два поражения.
В последний раз «Барселона» так неудачно стартовала в национальном первенстве 25 лет назад — в сезоне-1994/95, когда каталонцами руководил Йохан Круифф.
«В концовке нам не хватает сил, чтобы атаковать. Это странно. Подобное уже происходило в матчах с „Боруссией“, „Осасуной“. Мы должны стать лучше, мы постараемся изменить ситуацию, — приводит слова главного тренера „Барселоны“ Эрнесто Вальверде El Chiringuito. — Я чувствую ответственность за этот результат. Я зол, и мы действительно не заслуживали победы. Наша команда должна признать преимущество соперника. Нас обыграли, и „Гранада“ могла забить гораздо больше».
«Гранада» (10) сенсационно возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, но уже сегодня на первое место может подняться «Севилья» (10), которая сыграет дома против «Реала» (9).
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В пятом туре чемпионата Испании по футболу «Барселона» проиграла со счетом 0:2 в гостях «Гранаде». У хозяев поля мячи забили Рамон Азиз и Альваро Вадильо,...
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