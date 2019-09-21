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Бэтмен, на помощь! 80-летие супергероя необычно отметили во всём мире

22.09.2019 15:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

22 сентября в десятках городов мира призывают на помощь Бэтмена. Дело в том, что именно 80 лет назад появились первые комиксы о его приключениях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бэтмен, на помощь! 80-летие супергероя необычно отметили во всём мире

Бэтмен, на помощь! 80-летие супергероя необычно отметили во всём мире

Человек-летучая мышь входит в тройку величайших супергероев, вместе с Суперменом и Человеком-Пауком, и занимает второе место в списке «Сто лучших героев комиксов всех времен».

В честь юбилея Бэтмена знаменитый сигнал, вызывающий его на помощь, появился на небоскребах в разных уголках планеты.

Бэтмен, на помощь! 80-летие супергероя необычно отметили во всём мире

Бэтмен, на помощь! 80-летие супергероя необычно отметили во всём мире

Бэтмен, на помощь! 80-летие супергероя необычно отметили во всём мире

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22 сентября в десятках городов мира призывают на помощь Бэтмена. Дело в том, что именно 80 лет назад появились первые комиксы о его приключениях, сообщили в...
 
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