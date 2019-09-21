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Сергей Майоров рассказал о последнем сообщении от директора Заворотнюк

22.09.2019 15:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Журналист Сергей Майоров рассказал о последнем сообщении от директора Заворотнюк Марины Потаповой.

Как сообщает телеканал НТВ, Майоров регулярно переписывается с Потаповой и просит передавать «привет» Анастасии.

«Я не знаю и никогда не видел никаких директоров Анастасии, кроме Марины Потаповой, потому не могу комментировать реплики неизвестных мне людей», – пояснил журналист.

По словам Майорова, в последнем сообщении директор артистки посоветовала ему не верить слухам и сказала, что пресса сильно преувеличивает.

Напомним, в августе появилась информация, что самочувствие Анастасии Заворотнюк резко ухудшилось, и она была введена в искусственную кому. К настоящему моменту актриса перенесла две операции.

Сейчас Заворотнюк переведена в общую палату – здесь подробности.

Люди в материале: Сергей Майоров, Анастасия Заворотнюк, Марина Потапова
 
 
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Новости России. Журналист Сергей Майоров рассказал о последнем сообщении от директора Заворотнюк Марины Потаповой. Как сообщает телеканал НТВ, Майоров регулярно...
 
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